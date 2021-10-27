https://sputnik-georgia.ru/20211027/odin-chelovek-pogib-v-dtp-na-vostoke-gruzii-261517176.html

Один человек погиб в ДТП на востоке Грузии

Один человек погиб в ДТП на востоке Грузии

В селе столкнулись два едущих навстречу друг друга автомобиля, водитель одной из машин погиб на месте 27.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Один человек погиб и двое доставлены в клинику в результате аварии в селе Руиспири в Кахети.По информации Первого канала, в селе столкнулись два едущих навстречу друг друга автомобиля. Водитель одной из машин погиб на месте, водителя и пассажира другой машины доставили в срочном порядке в клинику.На месте происшествия работают эксперты. Точная причина ДТП станет известна по итогам экспертиз.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, дтп