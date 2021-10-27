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Один человек погиб в ДТП на востоке Грузии
Один человек погиб в ДТП на востоке Грузии
В селе столкнулись два едущих навстречу друг друга автомобиля, водитель одной из машин погиб на месте 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T00:10+0400
2021-10-27T00:10+0400
2021-10-27T00:10+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Один человек погиб и двое доставлены в клинику в результате аварии в селе Руиспири в Кахети.По информации Первого канала, в селе столкнулись два едущих навстречу друг друга автомобиля. Водитель одной из машин погиб на месте, водителя и пассажира другой машины доставили в срочном порядке в клинику.На месте происшествия работают эксперты. Точная причина ДТП станет известна по итогам экспертиз.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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происшествия, новости, грузия, дтп
Один человек погиб в ДТП на востоке Грузии
В селе столкнулись два едущих навстречу друг друга автомобиля, водитель одной из машин погиб на месте
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Один человек погиб и двое доставлены в клинику в результате аварии в селе Руиспири в Кахети.
По информации Первого канала
, в селе столкнулись два едущих навстречу друг друга автомобиля. Водитель одной из машин погиб на месте, водителя и пассажира другой машины доставили в срочном порядке в клинику.
На месте происшествия работают эксперты. Точная причина ДТП станет известна по итогам экспертиз.
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