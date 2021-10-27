https://sputnik-georgia.ru/20211027/sektsiya-interesov-gruzii-v-moskve-prodolzhit-rabotu-i-v-nerabochie-dni-261528965.html

Секция интересов Грузии в Москве продолжит работу и в нерабочие дни

Секция интересов Грузии в Москве продолжит работу и в нерабочие дни

Секция интересов Грузии в РФ будет принимать граждан по консульским вопросам и в период с 30 октября по 7 ноября 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Секция интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в Москве будет работать и в нерабочие дни, объявленные в России в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, сообщили Sputnik Грузия в грузинском представительстве.Чтобы не допустить ухудшения эпидситуации, президент РФ Владимир Путин объявил в стране дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими."Нерабочие дни, объявленные в России, нас не касаются. Секция не планирует приостанавливать прием граждан по консульским вопросам", - сообщил собеседник агентства.Ранее президент РФ призвал граждан не подвергать риску других людей и брать больничный в случае ухудшения самочувствия. Также лидер РФ подчеркнул, что при необходимости нерабочие дни могут быть продлены и после 7 ноября. Со своей стороны мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице будут установлены досрочные выходные дни с 28 октября.В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляют максимумы.

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