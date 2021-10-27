Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211027/sektsiya-interesov-gruzii-v-moskve-prodolzhit-rabotu-i-v-nerabochie-dni-261528965.html
Секция интересов Грузии в Москве продолжит работу и в нерабочие дни
Секция интересов Грузии в Москве продолжит работу и в нерабочие дни
Секция интересов Грузии в РФ будет принимать граждан по консульским вопросам и в период с 30 октября по 7 ноября 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T13:50+0400
2021-10-27T13:50+0400
россия
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23839/74/238397432_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_fc0e4c46e13689c35a0a88dd45487f4b.jpg
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Секция интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в Москве будет работать и в нерабочие дни, объявленные в России в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, сообщили Sputnik Грузия в грузинском представительстве.Чтобы не допустить ухудшения эпидситуации, президент РФ Владимир Путин объявил в стране дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими."Нерабочие дни, объявленные в России, нас не касаются. Секция не планирует приостанавливать прием граждан по консульским вопросам", - сообщил собеседник агентства.Ранее президент РФ призвал граждан не подвергать риску других людей и брать больничный в случае ухудшения самочувствия. Также лидер РФ подчеркнул, что при необходимости нерабочие дни могут быть продлены и после 7 ноября. Со своей стороны мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице будут установлены досрочные выходные дни с 28 октября.В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляют максимумы.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23839/74/238397432_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_cc0d4361435939cb902cc67c74923222.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, новости, грузия

Секция интересов Грузии в Москве продолжит работу и в нерабочие дни

13:50 27.10.2021
© photo: Sputnik / Ilya PitalevМосква - город-организатор Чемпионата мира 2018 года
Москва - город-организатор Чемпионата мира 2018 года - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Секция интересов Грузии в РФ будет принимать граждан по консульским вопросам и в период с 30 октября по 7 ноября
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Секция интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в Москве будет работать и в нерабочие дни, объявленные в России в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, сообщили Sputnik Грузия в грузинском представительстве.
Чтобы не допустить ухудшения эпидситуации, президент РФ Владимир Путин объявил в стране дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими.
"Нерабочие дни, объявленные в России, нас не касаются. Секция не планирует приостанавливать прием граждан по консульским вопросам", - сообщил собеседник агентства.
Ранее президент РФ призвал граждан не подвергать риску других людей и брать больничный в случае ухудшения самочувствия. Также лидер РФ подчеркнул, что при необходимости нерабочие дни могут быть продлены и после 7 ноября. Со своей стороны мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице будут установлены досрочные выходные дни с 28 октября.
В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляют максимумы.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:20Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова
15:04Голодовка Саакашвили: Европейская народная партия обратилась к властям Грузии
14:39Глава ЦИК Грузии обратился к населению перед вторым туром выборов
14:08"Учись и работай" - мэрия Тбилиси открывает регистрацию на участие в программе
13:50Секция интересов Грузии в Москве продолжит работу и в нерабочие дни
13:38Лобода в образе невесты стала звездой показа грузинского дизайнера
13:35"Грузинская мечта" не исключает провокаций на своей акции в Тбилиси
13:23Завершился первый этап обновления парка Ваке в Тбилиси
13:08МВД Грузии изъяло очередную партию оружия: задержаны четыре человека
12:53Новый винный кооператив открылся на востоке Грузии
12:38COVID-статистика Грузии: новых инфицированных больше четырех тысяч
12:23Американский актер Тимоти Шаламе поделился снимком грузинской поклонницы
12:08Новые квартиры в Зугдиди получат 600 семей вынужденных переселенцев
11:48Украинского адвоката Саакашвили не впустили в Грузию
11:44Абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии – премьер
11:29Регулятор США рекомендовал вакцинировать детей от 5 до 11 лет
11:21"Мушкетеры" и "императоры": олимпиада бородачей в Германии – фото
11:15Индийские эксперты намерены изучить новый штамм коронавируса AY.4.2
10:54Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 337
10:49"Мы теперь не столь уверены..." - Мясников развеял миф о красном мясе