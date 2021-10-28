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Грузинский теннисист завершил свое выступление на турнире в Вене
Грузинский теннисист завершил свое выступление на турнире в Вене
За весь матч Басилашвили ни разу не сумел взять подачу соперника, а Берреттини сделал три брейка. Эта встреча была пятой в истории личного противостояния... 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T10:07+0400
2021-10-28T10:07+0400
2021-10-28T10:07+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (25 номер в рейтинге АТР), завершил свое выступление на турнире из серии АТР-250 в Вене.Во втором круге Басилашвили в трех сетах – 7:6, 2:6, 3:6 уступил итальянцу Маттео Берреттини (7). Встреча продолжалась чуть больше двух часов.Встреча в Вене была пятой в истории личного противостояния теннисистов. Итальянец выиграл четыре последних матча, а в активе Басилашвили одна победа в 2018 году.Выход во второй круг турнира позволил Басилашвили заработать 45 рейтинговых очков и почти 33 тысячи евро призовых.Erste Bank Open продлится да 31 октября. Общий призовой фонд турнира составляет чуть меньше двух миллионов евро, а действующим победителем является россиянин Андрей Рублев, который в этом году пропускает соревнования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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спорт, новости, в мире, николоз басилашвили, теннис
Грузинский теннисист завершил свое выступление на турнире в Вене
За весь матч Басилашвили ни разу не сумел взять подачу соперника, а Берреттини сделал три брейка. Эта встреча была пятой в истории личного противостояния теннисистов
ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik.
Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (25 номер в рейтинге АТР), завершил
свое выступление на турнире из серии АТР-250 в Вене.
Во втором круге Басилашвили в трех сетах – 7:6, 2:6, 3:6 уступил итальянцу Маттео Берреттини (7). Встреча продолжалась чуть больше двух часов.
За весь матч Басилашвили ни разу не сумел взять подачу соперника. В свою очередь Берреттини сделал три брейка. Стоит также отметить, что за весь матч итальянец подал 22 эйса.
Встреча в Вене была пятой в истории личного противостояния теннисистов. Итальянец выиграл четыре последних матча, а в активе Басилашвили одна победа в 2018 году.
Выход во второй круг турнира позволил Басилашвили заработать 45 рейтинговых очков и почти 33 тысячи евро призовых.
Erste Bank Open продлится да 31 октября. Общий призовой фонд турнира составляет чуть меньше двух миллионов евро, а действующим победителем является россиянин Андрей Рублев, который в этом году пропускает соревнования.
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