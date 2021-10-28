Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211028/khozyayka-brosila-pesiku-ogurets-vmesto-lyubimoy-klubniki-i-ego-vzglyad-bestsenen--video-261568532.html
Хозяйка бросила песику огурец вместо любимой клубники, и его взгляд бесценен – видео
Хозяйка бросила песику огурец вместо любимой клубники, и его взгляд бесценен – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T15:58+0400
2021-10-28T15:58+0400
видеоклуб
собака
видео с животными
смешные видео
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24629/47/246294729_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_b8750767bdada7d3528638d66768fe4d.jpg
Ретривер даже не знал, что сделать – разочаровать хозяйку и выкинуть гадость или проглотить ее.На кадрах видно, как питомец сидит на кухне в ожидании вкусной клубники, которую должна кинуть хозяйка. Он с радостью ловит ее и ждет добавки, но тут девушка решает над ним подшутить. Она берет в руки нарезанный огурец и так же кидает его питомцу. Поймав овощ и осознав, что это, ретривер сразу же застыл на месте. Его глаза словно спрашивали у хозяйки: "Зачем ты так со мной?" Автор видео также подтвердила догадку одного из комментатора, что питомец ждал, пока она отвернется, чтобы выплюнуть огурец.Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24629/47/246294729_112:0:1169:793_1920x0_80_0_0_f76345fef882444d8291139664f94ba1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Хозяйка бросила песику огурец вместо любимой клубники, и его взгляд бесценен – видео

15:58 28.10.2021
CC0 / Pixabay / Золотистый ретривер
Золотистый ретривер - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
CC0 / Pixabay /
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Ретривер даже не знал, что сделать – разочаровать хозяйку и выкинуть гадость или проглотить ее.
 
На кадрах видно, как питомец сидит на кухне в ожидании вкусной клубники, которую должна кинуть хозяйка. Он с радостью ловит ее и ждет добавки, но тут девушка решает над ним подшутить. Она берет в руки нарезанный огурец и так же кидает его питомцу. Поймав овощ и осознав, что это, ретривер сразу же застыл на месте. Его глаза словно спрашивали у хозяйки: "Зачем ты так со мной?" Автор видео также подтвердила догадку одного из комментатора, что питомец ждал, пока она отвернется, чтобы выплюнуть огурец.
Смотрите на видео также:
Собака впервые за долгое время увидела хозяина, который сильно похудел
Собака решила погладить кота, а он обнял ее в ответ
Любопытная собака повторила за хозяйкой танец с обручем
Собака впервые в жизни услышала гром на прогулке
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:47Ликвидация террориста: ФСБ показала видео спецоперации в Мурманской области
17:43Марафон вакцинации в Грузии: от коронавируса привиты 2500 человек
17:33Саакашвили отказался от встречи с консилиумом врачей
17:27Стали известны характеристики нового недорого смартфона Xiaomi
17:24Дело Sputnik Эстония вернется в суд
17:11Каладзе VS Мелия: самые интересные факты о претендентах на пост мэра Тбилиси
16:56Грузия начала производство автоматических винтовок
16:39Вещание "Муз-ТВ" могут приостановить из-за гей-пропаганды среди несовершеннолетних
16:23Плей-лист политических акций в Грузии - кто и за кого поет
16:05Барьер в комнате свиданий Саакашвили стал выше: разъяснение администрации тюрем
15:13Четвертая или пятая – эксперты не определились, какую волну COVID-19 переживает Грузия
14:57Российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов - видео
14:17Фактор Саакашвили на отношения Грузии с Украиной не повлияет – Кобахидзе
13:53Леван Маисашвили: "Енисей" – это фактически сборная России по регби
13:22В Европе эпидемия хореи: виновата Россия
13:07Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа
12:52Аварийные дома, пробки – что больше всего волнует жителей Тбилиси
12:37В шаге от рекорда Гиннесса: коллекционер фигурок героев Disney из Грузии просит помощи
12:22Грузинский футболист забил впервые за 928 дней
12:06"В детстве запрещали смотреть телевизор" – история успеха аниматора Петре Томадзе