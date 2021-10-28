https://sputnik-georgia.ru/20211028/khozyayka-brosila-pesiku-ogurets-vmesto-lyubimoy-klubniki-i-ego-vzglyad-bestsenen--video-261568532.html

Хозяйка бросила песику огурец вместо любимой клубники, и его взгляд бесценен – видео

Хозяйка бросила песику огурец вместо любимой клубники, и его взгляд бесценен – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T15:58+0400

2021-10-28T15:58+0400

2021-10-28T15:58+0400

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Ретривер даже не знал, что сделать – разочаровать хозяйку и выкинуть гадость или проглотить ее.На кадрах видно, как питомец сидит на кухне в ожидании вкусной клубники, которую должна кинуть хозяйка. Он с радостью ловит ее и ждет добавки, но тут девушка решает над ним подшутить. Она берет в руки нарезанный огурец и так же кидает его питомцу. Поймав овощ и осознав, что это, ретривер сразу же застыл на месте. Его глаза словно спрашивали у хозяйки: "Зачем ты так со мной?" Автор видео также подтвердила догадку одного из комментатора, что питомец ждал, пока она отвернется, чтобы выплюнуть огурец.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео