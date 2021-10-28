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https://sputnik-georgia.ru/20211028/nezakonnyy-oborot-elektronnymi-tsennymi-bumagami-v-gruzii-budet-nakazyvatsya-261436743.html
В Грузии хотят наказывать за незаконный оборот электронными ценными бумагами
В Грузии хотят наказывать за незаконный оборот электронными ценными бумагами
В случае принятия поправок, максимальное наказание за незаконное распоряжение электронными ценными бумагами в Грузии будет в виде лишения свободы до 11 лет 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T07:01+0400
2021-10-28T07:19+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Парламентские комитеты приступают к рассмотрению пакета законопроектов, регулирующих дематериализацию ценных бумаг, то есть перевод их в электронную форму, и предусматривающих контроль за их оборотом.Автором законопроектов является правительство Грузии, которое представило как новый закон, регулирующий сферы перевода ценных бумаг в электронную форму, так и закон, легализующий возможность их использования.Наряду с официальным появлением в Грузии подобного типа ценных бумаг, вводятся и нормы против их незаконного оборота.В частности, в Уголовном кодексе Грузии должна появиться новая статья, которая вводит наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок до 7 лет за незаконное распоряжение электронными ценными бумагами.То же действие, повлекшее получение незаконного дохода в размере выше 10 тысяч лари, будет караться лишением свободы на срок от 7 до 11 лет.Для того, чтобы законопроект вступил в силу, требуется его одобрение в трех чтениях большинством депутатов парламента.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия

В Грузии хотят наказывать за незаконный оборот электронными ценными бумагами

07:01 28.10.2021 (обновлено: 07:19 28.10.2021)
© AFP / CHRIS J RATCLIFFEТрейдеры и торги. Лондонская фондовая биржа
Трейдеры и торги. Лондонская фондовая биржа - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
© AFP / CHRIS J RATCLIFFE
В случае принятия поправок, максимальное наказание за незаконное распоряжение электронными ценными бумагами в Грузии будет в виде лишения свободы до 11 лет
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Парламентские комитеты приступают к рассмотрению пакета законопроектов, регулирующих дематериализацию ценных бумаг, то есть перевод их в электронную форму, и предусматривающих контроль за их оборотом.
Автором законопроектов является правительство Грузии, которое представило как новый закон, регулирующий сферы перевода ценных бумаг в электронную форму, так и закон, легализующий возможность их использования.
Наряду с официальным появлением в Грузии подобного типа ценных бумаг, вводятся и нормы против их незаконного оборота.
В частности, в Уголовном кодексе Грузии должна появиться новая статья, которая вводит наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок до 7 лет за незаконное распоряжение электронными ценными бумагами.
То же действие, повлекшее получение незаконного дохода в размере выше 10 тысяч лари, будет караться лишением свободы на срок от 7 до 11 лет.
Для того, чтобы законопроект вступил в силу, требуется его одобрение в трех чтениях большинством депутатов парламента.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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