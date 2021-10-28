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Влияет ли обесценивание турецкой лиры на лари: ответ главы Нацбанка Грузии
Влияет ли обесценивание турецкой лиры на лари: ответ главы Нацбанка Грузии
Турция – самый крупный торговый партнер Грузии, отметили в ведомстве 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T09:01+0400
2021-10-28T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Резкой реакции со стороны национальной грузинской валюты лари из-за падения турецкой лиры удалось избежать, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе."Турция – наш самый крупный торговый партнер и, безусловно, имеет значение, что происходит с ее валютой. Если смотреть на сегодняшнюю ситуацию, обесценивание лиры балансируется укреплением валют наших других торговых партнеров", – сказал Гвенетадзе.По его словам, этот баланс удерживает стабильность лари на протяжении последних нескольких месяцев.Положительно на курс лари влияет и восстановление экономики страны, пусть и низкими темпами, подчеркнул Гвенетадзе.Внешнеторговый оборот Грузии с Турцией с начала 2021 года составил примерно 1,5 миллиарда долларов, что составляет 14,8% от общего торгового оборота Грузии.Курс лари к доллару на 28 октября составляет 3,1557 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Влияет ли обесценивание турецкой лиры на лари: ответ главы Нацбанка Грузии
09:01 28.10.2021 (обновлено: 09:23 28.10.2021)
Турция – самый крупный торговый партнер Грузии, отметили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Резкой реакции со стороны национальной грузинской валюты лари из-за падения турецкой лиры удалось избежать, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.
В апреле этого года из-за обвала турецкой лиры курс лари приблизился к историческому минимуму. Денежная единица Турции демонстрирует неуклонное обесценивание уже много недель. Это произошло после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган дал указание МИД страны объявить персонами нон-грата послов десяти стран, которые призывали освободить известного турецкого правозащитника Османа Кавалу.
"Турция – наш самый крупный торговый партнер и, безусловно, имеет значение, что происходит с ее валютой. Если смотреть на сегодняшнюю ситуацию, обесценивание лиры балансируется укреплением валют наших других торговых партнеров", – сказал Гвенетадзе.
По его словам, этот баланс удерживает стабильность лари на протяжении последних нескольких месяцев.
Положительно на курс лари влияет и восстановление экономики страны, пусть и низкими темпами, подчеркнул Гвенетадзе.
Внешнеторговый оборот Грузии с Турцией с начала 2021 года составил примерно 1,5 миллиарда долларов, что составляет 14,8% от общего торгового оборота Грузии.
Курс лари к доллару на 28 октября составляет 3,1557 GEL/$1.
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