https://sputnik-georgia.ru/20211029/covid-statistika-gruzii-chislo-zarazhennykh-neznachitelno-no-snizilos-261585533.html

COVID-статистика Грузии: число зараженных незначительно, но снизилось

COVID-статистика Грузии: число зараженных незначительно, но снизилось

Состояние 1 581 пациента тяжелое, из них 333 подключены к аппарату искусственного дыхания 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T12:16+0400

2021-10-29T12:16+0400

2021-10-29T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 48 513 тестов на коронавирус: 30 303 – на антиген, 18 210 – ПЦР-тестов, и выявлено 3 965 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 711 255 случаев инфицирования.Марафон вакцинации в Грузии: от коронавируса привиты 2500 человек>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 627 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 652 505 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 43 пациента, а с начала пандемии – 9 961.Из 3 965 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 416. Ситуация по регионам такова: Аджария – 161, Имерети – 753, Квемо Картли – 325, Шида Картли – 290, Гурия – 115, Самегрело - Земо Сванети – 271, Кахети – 427, Мцхета-Мтианети – 78, Самцхе-Джавахети – 95, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 34.На данный момент в Грузии 48 763 активных случая, из них 6 330 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 581 пациента тяжелое, из них 333 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 059 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 41 374 инфицированных проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 44 человека, в самоизоляции – 31 826.Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 28 октября составляет 8,17%, за две недели – 8,94%, за семь дней – 8,87%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211026/novyy-shtamm-koronavirusa-podobralsya-k-gruzii---chego-zhdut-epidemiologi-261492384.html

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