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https://sputnik-georgia.ru/20211029/kurs-lari-dollar-261576352.html
Курс лари на пятницу – 3,1623 GEL/$1
Курс лари на пятницу – 3,1623 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0066 лари по отношению к доллару 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T09:20+0400
2021-10-29T09:45+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 октября в размере 3,1623 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0066 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на пятницу – 3,1623 GEL/$1

09:20 29.10.2021 (обновлено: 09:45 29.10.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0066 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 октября в размере 3,1623 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0066 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 29 октября
Кросс-курс основных валют на 29 октября - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
Кросс-курс основных валют на 29 октября
© Sputnik
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