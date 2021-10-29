Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211029/lider-tretey-sily-zabolel-koronavirusom-261598884.html
Лидер "Третьей силы" заболел коронавирусом
Лидер "Третьей силы" заболел коронавирусом
Георгий Вашадзе пишет в социальной сети, что легко переносит коронавирус, поскольку успел вакцинироваться 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T15:51+0400
2021-10-29T15:51+0400
пятая волна
новости
грузия
георгий вашадзе
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/07/251390483_0:151:2541:1580_1920x0_80_0_0_fdc82703607e989404f887a7566284cf.jpg
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Лидер политической платформы "Третья сила" Георгий Вашадзе заболел коронавирусом, об этом он написал на своей странице в Facebook.По словам Вашадзе, он вакцинирован, поэтому болезнь протекает в легкой форме."У меня диагностировали коронавирус, я перехожу на самоизоляцию, поэтому продолжаю работать в этом режиме. Поскольку я полностью вакцинирован, я чувствую себя хорошо и думаю, что смогу легко перенести этот вирус", - пишет Вашадзе.Политик призвал население Грузии вакцинироваться, так как это единственный выход из пандемии и способ легко перенести болезнь.За последние сутки в стране выявлено 3 965 новых случаев инфекции. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 43 пациента. Всего в стране сделано 1 970 109 прививок.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/07/251390483_0:141:2541:2047_1920x0_80_0_0_c1cb542853a5d80f12839848115bc97f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, георгий вашадзе, коронавирус covid-19

Лидер "Третьей силы" заболел коронавирусом

15:51 29.10.2021
© photo: Sputnik / StringerГеоргий Вашадзе. Переговоры "Грузинской мечты" и объединенной оппозиции
Георгий Вашадзе. Переговоры Грузинской мечты и объединенной оппозиции - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Георгий Вашадзе пишет в социальной сети, что легко переносит коронавирус, поскольку успел вакцинироваться
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Лидер политической платформы "Третья сила" Георгий Вашадзе заболел коронавирусом, об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам Вашадзе, он вакцинирован, поэтому болезнь протекает в легкой форме.
"У меня диагностировали коронавирус, я перехожу на самоизоляцию, поэтому продолжаю работать в этом режиме. Поскольку я полностью вакцинирован, я чувствую себя хорошо и думаю, что смогу легко перенести этот вирус", - пишет Вашадзе.
Политик призвал население Грузии вакцинироваться, так как это единственный выход из пандемии и способ легко перенести болезнь.
За последние сутки в стране выявлено 3 965 новых случаев инфекции. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 43 пациента. Всего в стране сделано 1 970 109 прививок.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:07В Швейцарии знакомятся с грузинскими винами
15:51Лидер "Третьей силы" заболел коронавирусом
15:35Нико Пиросмани vs. Ираклий Парджиани: в Тбилиси открывается необычная выставка
15:20Скандал с опросом: телеканал "Мтавари архи" расторг контракт с компанией IPSOS
15:04Целый арсенал оружия, боеприпасов и большую сумму денег изъяли у жителя Гардабани
14:59Вайноне Райдер – 50: от фантастического "Битлджюса" до "Очень странных дел"
14:34Выходит новый "постковидный" эпизод "Южного парка": дата выхода
14:33Акции, провокации и фактор Саакашвили: чего ждать от выборов в Грузии?
14:19"Никаких врачей и никаких анализов" - кому вручает свою судьбу Саакашвили
14:02Как прошла встреча Александра Лукашенко и Игоря Краснова – видео
13:47Прогресс достигнут - IRI обнародовал отчет по первому туру местных выборов в Грузии
13:31Должен ли Саакашвили отсидеть в тюрьме присужденный ему срок?
13:02Lancet: ученые обнаружили новый путь снизить риск госпитализации с COVID-19
12:46Сельский Отелло ранил жену и расправился с любовником - убийство на востоке Грузии
12:43Грузинский "Мортал Комбат", или Решающая битва за кресла мэров
12:33Кто планировал ликвидацию лидеров ЕНД? Премьер Грузии снова обвинил Саакашвили
12:31Во втором туре выборов в Грузии избирателей ждут новые кабинки для голосования
12:16COVID-статистика Грузии: число зараженных незначительно, но снизилось
12:01Какая-какая волна?
11:44"Есть только – да или нет": дом-летопись одной из самых знаменитых грузинских семей