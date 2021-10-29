https://sputnik-georgia.ru/20211029/lider-tretey-sily-zabolel-koronavirusom-261598884.html

Лидер "Третьей силы" заболел коронавирусом

Лидер "Третьей силы" заболел коронавирусом

Георгий Вашадзе пишет в социальной сети, что легко переносит коронавирус, поскольку успел вакцинироваться 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T15:51+0400

2021-10-29T15:51+0400

2021-10-29T15:51+0400

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грузия

георгий вашадзе

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Лидер политической платформы "Третья сила" Георгий Вашадзе заболел коронавирусом, об этом он написал на своей странице в Facebook.По словам Вашадзе, он вакцинирован, поэтому болезнь протекает в легкой форме."У меня диагностировали коронавирус, я перехожу на самоизоляцию, поэтому продолжаю работать в этом режиме. Поскольку я полностью вакцинирован, я чувствую себя хорошо и думаю, что смогу легко перенести этот вирус", - пишет Вашадзе.Политик призвал население Грузии вакцинироваться, так как это единственный выход из пандемии и способ легко перенести болезнь.За последние сутки в стране выявлено 3 965 новых случаев инфекции. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 43 пациента. Всего в стране сделано 1 970 109 прививок.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, георгий вашадзе, коронавирус covid-19