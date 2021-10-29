https://sputnik-georgia.ru/20211029/v-shveytsarii-znakomyatsya-s-gruzinskimi-vinami-261599500.html

В Швейцарии знакомятся с грузинскими винами

В Швейцарии знакомятся с грузинскими винами

В Грузинском винном форуме в Берне принимают участие девять винных компаний 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T16:07+0400

2021-10-29T16:07+0400

2021-10-29T16:07+0400

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грузия

грузинское вино

швейцария

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. В швейцарском городе Берне в рамках фестиваля FERNWEH проходит винный форум, организованный Национальной администрацией туризма и Национальным агентством вина, сообщает министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.Цель фестиваля FERNWEH – представить культуру разных стран мира.По словам замглавы Национального агентства вина Давида Ткемаладзе, основная цель Грузинского винного форума в Берне - продвижение грузинского вина на швейцарском рынке.В рамках форума советник председателя Национального агентства вина Георгий Тевзадзе выступил с докладом о винных традициях, культуре и истории Грузии. Представитель Грузинской винной ассоциации Тата Джаян рассказала о маркетинговой стратегии грузинского вина.На форуме, который проходит в Доме культуры Casino Bern, представлены вина девяти грузинских винодельческих компаний.Мероприятие организовано Посольством Грузии в Швейцарской Конфедерации, Грузинской винной галереей (GeoHaus GmbH) и Грузинским культурным центром в Швейцарии.Винный форум завершится 31 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, грузинское вино, швейцария