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В Швейцарии знакомятся с грузинскими винами
В Швейцарии знакомятся с грузинскими винами
В Грузинском винном форуме в Берне принимают участие девять винных компаний 29.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-29T16:07+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. В швейцарском городе Берне в рамках фестиваля FERNWEH проходит винный форум, организованный Национальной администрацией туризма и Национальным агентством вина, сообщает министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.Цель фестиваля FERNWEH – представить культуру разных стран мира.По словам замглавы Национального агентства вина Давида Ткемаладзе, основная цель Грузинского винного форума в Берне - продвижение грузинского вина на швейцарском рынке.В рамках форума советник председателя Национального агентства вина Георгий Тевзадзе выступил с докладом о винных традициях, культуре и истории Грузии. Представитель Грузинской винной ассоциации Тата Джаян рассказала о маркетинговой стратегии грузинского вина.На форуме, который проходит в Доме культуры Casino Bern, представлены вина девяти грузинских винодельческих компаний.Мероприятие организовано Посольством Грузии в Швейцарской Конфедерации, Грузинской винной галереей (GeoHaus GmbH) и Грузинским культурным центром в Швейцарии.Винный форум завершится 31 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, грузинское вино, швейцария

В Швейцарии знакомятся с грузинскими винами

16:07 29.10.2021
© photo: press-service of Ministry of Agriculture of GeorgiaДегустация грузинских вин в Швейцарии
Дегустация грузинских вин в Швейцарии - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2021
© photo: press-service of Ministry of Agriculture of Georgia
В Грузинском винном форуме в Берне принимают участие девять винных компаний
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. В швейцарском городе Берне в рамках фестиваля FERNWEH проходит винный форум, организованный Национальной администрацией туризма и Национальным агентством вина, сообщает министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
Цель фестиваля FERNWEH – представить культуру разных стран мира.
По словам замглавы Национального агентства вина Давида Ткемаладзе, основная цель Грузинского винного форума в Берне - продвижение грузинского вина на швейцарском рынке.
В рамках форума советник председателя Национального агентства вина Георгий Тевзадзе выступил с докладом о винных традициях, культуре и истории Грузии. Представитель Грузинской винной ассоциации Тата Джаян рассказала о маркетинговой стратегии грузинского вина.
На форуме, который проходит в Доме культуры Casino Bern, представлены вина девяти грузинских винодельческих компаний.
Мероприятие организовано Посольством Грузии в Швейцарской Конфедерации, Грузинской винной галереей (GeoHaus GmbH) и Грузинским культурным центром в Швейцарии.
Винный форум завершится 31 октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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