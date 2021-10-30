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В Грузии началось голосование – ЦИК сделал первое заявление
В Грузии началось голосование – ЦИК сделал первое заявление
Право голоса в ходе второго тура местных выборов в Грузии имеют более 2 миллионов граждан 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T09:13+0400
2021-10-30T09:13+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии заверила население в готовности провести выборы в органы местного самоуправления профессионально и обеспечить безопасность в условиях пандемии коронавируса.Население Грузии во втором туре выбирает мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.По ее словам, избирательные участки открылись в 7 утра, первых избирателей начали принимать с 8 часов."На всех избирательных участках идет процесс голосования", – отметила Иоселиани.Общее количество избирателей ко второму туру выборов составляет 2 088 722 человека. Наибольшее число избирателей проживает в Тбилиси – 1 002 525 человек.Ко второму туру выборов открылись 1 830 избирательных участков.Восемь участков открыли в пенитенциарных учреждениях в порядке исключения. Еще 29 спецучастков созданы для граждан, находящихся в больницах и изоляции (карантин, самоизоляция) из-за коронавируса. Тем, кто из-за других проблем со здоровьем не может пойти на выборы, урну для голосования принесут на дом.Выборы считаются действительными при любой явке избирателей. Первый тур выборов в органы местной власти прошел в Грузии 2 октября. Тогда принять участие могли 3 497 345 избирателей, из них около 52% пришли на голосование.
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новости, грузия, цик грузии, местные выборы
В Грузии началось голосование – ЦИК сделал первое заявление
09:13 30.10.2021 (обновлено: 10:15 30.10.2021)
Право голоса в ходе второго тура местных выборов в Грузии имеют более 2 миллионов граждан
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии заверила население в готовности провести выборы в органы местного самоуправления профессионально и обеспечить безопасность в условиях пандемии коронавируса.
Население Грузии во втором туре выбирает мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.
"Избирательная администрация готова провести выборы профессиональной, в доступной для всех и безопасной для здоровья среде", – сказала пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на брифинге.
По ее словам, избирательные участки открылись в 7 утра, первых избирателей начали принимать с 8 часов.
"На всех избирательных участках идет процесс голосования", – отметила Иоселиани.
Общее количество избирателей ко второму туру выборов составляет 2 088 722 человека. Наибольшее число избирателей проживает в Тбилиси – 1 002 525 человек.
Ко второму туру выборов открылись 1 830 избирательных участков.
Восемь участков открыли в пенитенциарных учреждениях в порядке исключения. Еще 29 спецучастков созданы для граждан, находящихся в больницах и изоляции (карантин, самоизоляция) из-за коронавируса. Тем, кто из-за других проблем со здоровьем не может пойти на выборы, урну для голосования принесут на дом.
Выборы считаются действительными при любой явке избирателей.
Первый тур выборов в органы местной власти прошел в Грузии 2 октября. Тогда принять участие могли 3 497 345 избирателей, из них около 52% пришли на голосование.