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Местные выборы в Грузии 2021
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Кандидат "Грузинской мечты" выиграл выборы в Батуми с минимальным отрывом
Кандидат "Грузинской мечты" выиграл выборы в Батуми с минимальным отрывом
Разрыв между кандидатами в мэры Батуми составил всего 1,5 тысячи голосов 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T08:44+0400
2021-10-31T08:45+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
батуми
единое нацдвижение
грузинская мечта
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая" Арчил Чиковани становится мэром черноморского города Батуми по итогам подсчета голосов на всех участках, согласно предварительным результатам ЦИК Грузии. Бывший защитник "Милана" станет мэром Тбилиси во второй раз – Каладзе выиграл выборы&gt;&gt;Чиковани набрал 51,018 % голосов, тогда как кандидат от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Киртадзе – 48,98 %. Разрыв между кандидатами составил 1,5 тысячи голосов в пользу кандидата от правящей партии. Киртадзе заявил, что не смирится с такими результатами выборов. "Это были не выборы. Мы не собираемся мириться с этим. Мы продолжим борьбу всеми конституционными методами, другого пути режим Иванишвили (основатель "Грузинской мечты" – ред.) нам не оставил", – сказал Киртадзе. Выборы мэра Рустави впервые выиграла женщина&gt;&gt;Между тем, если победа в борьбе за кресло мэра в Батуми достается правящей партии, то городское сакребуло (совещательный орган) – в руках оппозиции. Места в сакребуло, который состоит из 35 депутатов, распределились следующим образом: 15 представителей "Грузинской мечты", 16 представителей "Единого национального движения", три представителя партии экс-премьера страны Георгия Гахария "Для Грузии" и один представитель партии "Лело для Грузии".Выборы в Кутаиси выиграл кандидат "Грузинской мечты"&gt;&gt;Батуми – второй по величине город Грузии. Население, по последним данным службы статистики, составляет 172,1 тысячи человек.В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. Граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутатов местных собраний – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, батуми, единое нацдвижение, грузинская мечта, местные выборы

Кандидат "Грузинской мечты" выиграл выборы в Батуми с минимальным отрывом

08:44 31.10.2021 (обновлено: 08:45 31.10.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovЦентральная избирательная комиссия Грузии
Центральная избирательная комиссия Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Разрыв между кандидатами в мэры Батуми составил всего 1,5 тысячи голосов
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая" Арчил Чиковани становится мэром черноморского города Батуми по итогам подсчета голосов на всех участках, согласно предварительным результатам ЦИК Грузии.
Бывший защитник "Милана" станет мэром Тбилиси во второй раз – Каладзе выиграл выборы>>
Чиковани набрал 51,018 % голосов, тогда как кандидат от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Киртадзе – 48,98 %.
Разрыв между кандидатами составил 1,5 тысячи голосов в пользу кандидата от правящей партии.
Киртадзе заявил, что не смирится с такими результатами выборов.
"Это были не выборы. Мы не собираемся мириться с этим. Мы продолжим борьбу всеми конституционными методами, другого пути режим Иванишвили (основатель "Грузинской мечты" – ред.) нам не оставил", – сказал Киртадзе.
Выборы мэра Рустави впервые выиграла женщина>>
Между тем, если победа в борьбе за кресло мэра в Батуми достается правящей партии, то городское сакребуло (совещательный орган) – в руках оппозиции.
Места в сакребуло, который состоит из 35 депутатов, распределились следующим образом: 15 представителей "Грузинской мечты", 16 представителей "Единого национального движения", три представителя партии экс-премьера страны Георгия Гахария "Для Грузии" и один представитель партии "Лело для Грузии".
Выборы в Кутаиси выиграл кандидат "Грузинской мечты">>
Батуми – второй по величине город Грузии. Население, по последним данным службы статистики, составляет 172,1 тысячи человек.
В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. Граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутатов местных собраний – сакребуло.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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