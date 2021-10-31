https://sputnik-georgia.ru/20211031/mechta-o-malyare-v-tbilisi-ili-kogda-s-remontnikami-truba-261470814.html

Мечта о маляре в Тбилиси, или Когда с ремонтниками труба

Мечта о маляре в Тбилиси, или Когда с ремонтниками труба

Порой в этой прекрасной колоритной стране, предлагающей своим гостям все блага цивилизации, нельзя добиться самого простого. Ну то есть не сразу... 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T16:01+0400

2021-10-31T16:01+0400

2021-10-31T16:01+0400

тбилиси

рассказы мариам сараджишвили

мариам сараджишвили

аналитика

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24450/31/244503106_0:59:1277:777_1920x0_80_0_0_0698512c1592caac8554cdd5af8639cc.jpg

Ксюша, накручивая на палец прядь светлых волос, мелкими глотками пила кофе и думала, что такого размера капец подкрался к ней совершенно с неожиданной стороны. И что делать в такой совершенно тупиковой ситуации, абсолютно не наблюдалось. Капец носил название "Где достать маляра в без пяти минут двух миллионном городе".Ксюша с семьей жила в Тбилиси уже полтора года. Ей нравилось здесь все: теплые отношения между людьми, поцелуи на улицах, обилие фруктов и особенно чудо из чудес – вежливые полицейские. С полицейскими ей пришлось столкнуться лично вот при каких обстоятельствах. Поехали они с Саней и детьми проветриться в Ананури. И по закону подлости бензин кончился прямо по дороге. Саня что-то напутал в своих планах. И вот стоят они на дороге и не знают, что делать в чужой стране без знания языка. И тут на горизонте показалась машина с мигалкой. Саня инстинктивно схватился за карман и тут же побледнел:- Блин, я кажется права забыл!Ксюше тоже резко поплохело. Перспектива быть ободранной, как липка, по реалиям своей родины, никак не внушала оптимизма.Подрулила патрульная машина. Оттуда высунулся молодой парень в форме и спросил, сразу перейдя на русский:- У вас проблемы?Саня что-то путано стал объяснять про бензин.Полицейский послушал минут пять и похлопал Саню по плечу:- Все ясно. Сейчас привезем!И что вы думаете? Привезли нужный литраж бензина и про права даже и не заикнулись. После этого случая Ксюша влюбилась в грузинскую полицию прочно и бесповоротно.Эх, если бы и другие дела здесь решались так же просто и по мановению волшебной палочки.И вот за день до переезда Ксюша вооружилась мобильным и стала обзванивать знакомых экспатов на предмет:- Нет ли у кого хорошего маляра?Таня только что закончила ремонт и на такой простой вопрос разразилась речью.- Ну ты, Ксюха, раскатала губу! Найти приличного маляра в Тбилиси это еще та головная боль. Один в деревне, другой на этом, как его, идиотском келехе (груз. поминки - примеч. ред.), третий запил, четвертый схватил сразу пять работ и его нигде нет, от всех прячется, пятый аферист: придет, бросит свои рабочие штаны и кисточку, возьмет деньги вперед и ищи его до посинения. Я три бригады поменяла пока этот тварьский ремонт добила. Сейчас до сих пор сижу на антидепрессантах. Прихожу в себя.Валя обещала узнать и благополучно забыла о своем обещании.Виктор, проверенный друг Сани, развел нудятину:- Из-за одной стены к тебе никто не придет. Люди работают бригадами. На мелочи не размениваются. Мой тебе совет: поищи в группах на Фейсбуке. Там еще есть вариант кого-то отловить. Но обязательно укажи волшебную фразу: "Советовать только из личного опыта". А то они тебе напишут кучу своих родственников и соседей из любви и "по-братски". Да, и пиши с другого профиля. Они как увидят, что приезжая, заломят тройную цену. Эта стена у тебя золотой станет.- На нее смотри! "Бесплатный кофе гарантируется". Сто процентов опять эти понаехавшие. Опять хотят рабсилу задарма. Еще под чужим именем пишет. Маляра вам нет еще… - и дальше рыгающий смайлик болотного цвета.- Возьмите Эдгара. Золотые руки, у меня кафель клал, до сих пор ничего не сломалось.- У меня сосед был шикарный маляр. Жаль, умер два года назад.- У меня есть прекрасный маляр Гарик. Только я телефон потерял. Зайдите в группу "Ремонт" и там поищите, кто знает телефон Гарика. Но укажите, Гарик, который без пальца. А то есть еще в Самгори Гарик – электрик. Пинач известный. С ним не связывайтесь. Всю кровь выпьет.- Красьте сами! Не развалитесь!И среди этого пестрого ковра эмоций и настроений Ксюше все же удалось выловить номеров пять конкретных дееспособных работников кисточки и шпателя. Поблагодарила и стерла пост от греха подальше, потому что в трех разных ветвях участники уже ушли далеко от начальной темы: углубились в тонкости жизни при СССР, сроки будущего локдауна и учебный процесс в школе "Интеллект".Приступила к конкретному обзвону кандидатов. Итоги оказались неутешительными.Номер первый по списку отговорился срочным заказом. Номер второй – лежал с ковидом на самоизоляции. Номер третий дежурил в роддоме – жена вот-вот должна была родить. Номер четвертый по закону подлости именно на днях навернулся с лестницы. Номер пятый просто был отключен или "вне зоны досягаемости".Круг замкнулся. Ксюша решила устроить себе перезагрузку мозгов и устроилась с кофе у монитора. Авось, какая-то блестящая мысль да посетит ее в сей печальный момент бытия.Мысль-таки явилась – не запылилась, во всей своей нестандартной красе. Раз с малярами в Тбилиси совсем труба, то можно найти уборщицу квартиры, заманить ее сюда, а потом вуаля и вручить ей каток с ведром краски. И Эка тут же накатала другой пост опять-таки не менее нейтрального содержания. Мол, ищу уборщицу квартиры на пару часов. Оплата 30 лари.Откуда ни возьмись вынырнул из небытия тот самый детектив – комментатор и накатал коммент–простыню:- Админ!!! Эка Лежава бот беспардонный. То маляров ищет, то уборщиц. Спрашивается, зачем уборщица на пару часов? Что должна успеть? Работа только прикрытие. А может быть дело идет к подготовке госпереворота?Ксюша их аккуратненько выписала и стерла позорнейший пост с тонной ругани. Начала обзванивать работниц тряпки и веника. Увы, все оказались заняты на ближайшие две недели вперед.Под вечер Ксюша и Саня, устав от телефонных звонков, пришли к соломонову решению. Пойти купить каток и банку краски и красить своими силами. А впредь запомнить печальный опыт:- В Тбилиси к маляру надо записываться желательно за месяц заранее, как к министру. И то не вариант, что попадешь.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211010/khoroshiy-sosed-luchshe-dalnego-rodstvennika---smeshnaya-istoriya-iz-tbilisi-260252546.html

https://sputnik-georgia.ru/20210926/agressivnyy-marketing-po-tbilisski-pochemu-nelzya-klevat-na-nizkuyu-tsenu-259739446.html

https://sputnik-georgia.ru/20210905/davay-nachnem-novuyu-zhizn-pryamo-zavtra---romanticheskaya-istoriya-iz-gruzii-259147645.html

https://sputnik-georgia.ru/20211024/lyudi-iz-nashego-dvora---neveroyatnaya-istoriya-o-druzhbe-v-batumi-260654987.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

тбилиси, рассказы мариам сараджишвили, мариам сараджишвили, аналитика, колумнисты