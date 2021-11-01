https://sputnik-georgia.ru/20211101/kovid-statistika-gruzii-tbilisi-imereti-kakheti-lidiruyut-po-chislu-novykh-sluchaev-261682908.html

Ковид-статистика Грузии: Тбилиси, Имерети, Кахети лидируют по числу новых случаев

Ковид-статистика Грузии: Тбилиси, Имерети, Кахети лидируют по числу новых случаев

В клиниках Грузии к этому времени 1 605 тяжелых ковид-пациентов, 336 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 19 886 тестов на коронавирус: 12 025 – на антиген, 7 861 – ПЦР-тест и выявлен 2 141 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 721 388 случаев инфицирования.Глава Минздрава Грузии опровергла информацию о введении новых ограничений>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 5 081 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 665 599 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 44 пациента, а с начала пандемии – 10 089.Из 2 141 нового случая в Тбилиси зафиксировано 928. Ситуация по регионам такова: Имерети – 401, Кахети – 221, Квемо Картли – 145, Самегрело - Земо Сванети – 128, Шида Картли – 105, Аджария – 99, Самцхе-Джавахети – 40, Гурия – 34, Мцхета-Мтианети – 31, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 9.На данный момент в Грузии 45 674 активных случаев, из них 6 575 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 605 пациентов тяжелое, из них 336 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 093 пациента находятся в ковид-гостиницах. 38 008 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остается 43 человека, в самоизоляции – 33 524.Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 30 октября составляет 10,77%, за две недели – 8,94%, за семь дней – 8,83%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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