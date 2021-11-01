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Точный прогноз погоды в Тбилиси на 1-7 ноября
Точный прогноз погоды в Тбилиси на 1-7 ноября
Гостей и жителей столицы ждет в основном ясная погода, минимальная температура – 10 градусов, максимальная – 17 градусов тепла 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T11:03+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. На этой неделе в Тбилиси, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно ясная погода. Лишь в среду жителям и гостям города могут понадобиться зонты.В понедельник, 1 ноября, в столице будет облачно. Восход солнца в 07:33. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, днем столбик термометра поднимется максимум до 19 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 4 м/с.Закат в Тбилиси в 17:55.Во вторник, 2 ноября, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца в 07:34. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 4 м/с.Закат в Тбилиси в 17:54.В среду, 3 ноября, в Тбилиси погода вновь ухудшится, синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. Восход солнца в 07:35. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, днем столбик термометра поднимется максимум до 19 градусов тепла. Скорость ветра 4 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:53.В четверг, 4 ноября, в столице Грузии ожидается дождь. Восход солнца будет в 07:38. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 12 градусов. А днем – максимум 17 градусов тепла. Скорость ветра будет 7 м/с.Закат в Тбилиси в 17:53В пятницу, 5 ноября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 07:38. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 12 градусов, днем – максимум 15 градусов тепла. Скорость ветра будет 7 м/сЗакат в Тбилиси будет в 17:59.В субботу, 6 ноября, в Тбилиси погода сохранится теплой, ясной и солнечной. Восход солнца в 07:38. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов. А днем температура поднимется максимум до 15 градусов тепла.Закат в Тбилиси в 17:52.В воскресенье, 7 ноября, в столице Грузии утром синоптики прогнозируют частично облачную погоду, а днем ясную и солнечную. Восход солнца в 07:39. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 10 градусов. Днем столбик термометра поднимется максимум до 16 градусов тепла. Погода будет ветреной. Скорость ветра 11-12 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:50.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, грузия, прогноз погоды, прогноз погоды в грузии, погода
Точный прогноз погоды в Тбилиси на 1-7 ноября
Гостей и жителей столицы ждет в основном ясная погода, минимальная температура – 10 градусов, максимальная – 17 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. На этой неделе в Тбилиси, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно ясная погода. Лишь в среду жителям и гостям города могут понадобиться зонты.
В понедельник, 1 ноября, в столице будет облачно. Восход солнца в 07:33. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, днем столбик термометра поднимется максимум до 19 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 4 м/с.
Во вторник, 2 ноября, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца в 07:34. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 4 м/с.
В среду, 3 ноября, в Тбилиси погода вновь ухудшится, синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. Восход солнца в 07:35. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, днем столбик термометра поднимется максимум до 19 градусов тепла. Скорость ветра 4 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:53.
В четверг, 4 ноября, в столице Грузии ожидается дождь. Восход солнца будет в 07:38. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 12 градусов. А днем – максимум 17 градусов тепла. Скорость ветра будет 7 м/с.
В пятницу, 5 ноября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 07:38. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 12 градусов, днем – максимум 15 градусов тепла. Скорость ветра будет 7 м/с
Закат в Тбилиси будет в 17:59.
В субботу, 6 ноября, в Тбилиси погода сохранится теплой, ясной и солнечной. Восход солнца в 07:38. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов. А днем температура поднимется максимум до 15 градусов тепла.
В воскресенье, 7 ноября, в столице Грузии утром синоптики прогнозируют частично облачную погоду, а днем ясную и солнечную. Восход солнца в 07:39. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 10 градусов. Днем столбик термометра поднимется максимум до 16 градусов тепла. Погода будет ветреной. Скорость ветра 11-12 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:50.
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