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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 553
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 553
За последние 24 часа от коронавируса скончались 47 человек, вылечились 4 223 пациента, а с начала пандемии – 669 822 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T10:50+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 553. Скончались 47 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 726 941 случай заражения. Вакцина от гриппа защитит и от коронавируса – Чхаидзе&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 223 человека, с начала пандемии – 669 822. Скончались 10 136.За сутки сделано 48 901 тест, в том числе 36 630 на антиген и 12 271 ПЦР-тест.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 11,36%, за последние 14 дней – 9,02%, за последние семь дней – 9,06%.К этому времени в Грузии сделано 982 593 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 369.В карантине в данное время находятся 33 человека, в стационарах – 6 493, в ковид-гостиницах – 1 103.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 553

10:50 02.11.2021 (обновлено: 11:27 02.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - машина Скорой помощи на улице и прохожие в масках
Эпидемия коронавируса - машина Скорой помощи на улице и прохожие в масках - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
За последние 24 часа от коронавируса скончались 47 человек, вылечились 4 223 пациента, а с начала пандемии – 669 822
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 553. Скончались 47 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 726 941 случай заражения.
Вакцина от гриппа защитит и от коронавируса – Чхаидзе>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 223 человека, с начала пандемии – 669 822. Скончались 10 136.
За сутки сделано 48 901 тест, в том числе 36 630 на антиген и 12 271 ПЦР-тест.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 11,36%, за последние 14 дней – 9,02%, за последние семь дней – 9,06%.
К этому времени в Грузии сделано 982 593 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 369.
В карантине в данное время находятся 33 человека, в стационарах – 6 493, в ковид-гостиницах – 1 103.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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