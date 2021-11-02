https://sputnik-georgia.ru/20211102/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-5-553--261707401.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 553

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 553

За последние 24 часа от коронавируса скончались 47 человек, вылечились 4 223 пациента, а с начала пандемии – 669 822 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T10:50+0400

2021-11-02T10:50+0400

2021-11-02T11:27+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0f/251735270_25:0:2976:1660_1920x0_80_0_0_0d0755689475215e924f6cb798b3df18.jpg

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 553. Скончались 47 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 726 941 случай заражения. Вакцина от гриппа защитит и от коронавируса – Чхаидзе>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 223 человека, с начала пандемии – 669 822. Скончались 10 136.За сутки сделано 48 901 тест, в том числе 36 630 на антиген и 12 271 ПЦР-тест.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 11,36%, за последние 14 дней – 9,02%, за последние семь дней – 9,06%.К этому времени в Грузии сделано 982 593 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 369.В карантине в данное время находятся 33 человека, в стационарах – 6 493, в ковид-гостиницах – 1 103.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19