https://sputnik-georgia.ru/20211102/devushka-reshila-uznat-reaktsiyu-pitomtsev-na-ee-plach--video-s-neozhidannoy-razvyazkoy-261719507.html

Девушка решила узнать реакцию питомцев на ее плач – видео с неожиданной развязкой

Девушка решила узнать реакцию питомцев на ее плач – видео с неожиданной развязкой

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 02.11.2021, Sputnik Грузия

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На кадрах видно, как девушка села посреди пустой комнаты и начала громко плакать. Она проплакала целых 20 секунд, прежде чем в кадре появился один из питомцев. И определенно не тот, которого можно было ожидать, а голубь. Как он стал домашним животным – это другой вопрос, но именно он пришел к хозяйке первым. И она даже говорит: "Я думала, придет кот". А пушистому она позже высказала недовольство, что он никак ее не поддержал.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео