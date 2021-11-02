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Девушка решила узнать реакцию питомцев на ее плач – видео с неожиданной развязкой
Девушка решила узнать реакцию питомцев на ее плач – видео с неожиданной развязкой
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 02.11.2021, Sputnik Грузия
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На кадрах видно, как девушка села посреди пустой комнаты и начала громко плакать. Она проплакала целых 20 секунд, прежде чем в кадре появился один из питомцев. И определенно не тот, которого можно было ожидать, а голубь. Как он стал домашним животным – это другой вопрос, но именно он пришел к хозяйке первым. И она даже говорит: "Я думала, придет кот". А пушистому она позже высказала недовольство, что он никак ее не поддержал.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Девушка решила узнать реакцию питомцев на ее плач – видео с неожиданной развязкой

14:00 02.11.2021
CC0 / Pixabay / Спящая кошка
Спящая кошка - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
CC0 / Pixabay /
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
На кадрах видно, как девушка села посреди пустой комнаты и начала громко плакать. Она проплакала целых 20 секунд, прежде чем в кадре появился один из питомцев. И определенно не тот, которого можно было ожидать, а голубь. Как он стал домашним животным – это другой вопрос, но именно он пришел к хозяйке первым. И она даже говорит: "Я думала, придет кот". А пушистому она позже высказала недовольство, что он никак ее не поддержал.
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