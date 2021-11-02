https://sputnik-georgia.ru/20211102/rossiyskiy-institut-pushkina-nazval-slovo-goda-261721099.html
Российский Институт Пушкина назвал слово года
Российский Институт Пушкина назвал слово года
Свой вклад в формировании списка самых часто употребляемых слов внесла пандемия коронавируса 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T14:46+0400
2021-11-02T14:46+0400
2021-11-02T14:46+0400
россия
новости
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал "спутник" словом 2021 года, сообщает РИА Новости.Институт ежегодно подводит итоги исследования "Слово года". Источниками служат тексты русскоязычных СМИ (как российских, так и зарубежных) и публикации в социальных сетях.Второе место заняло слово "Афганистан" – его стали использовать в 6,5 раза чаще. Третье получило словосочетание "Северный поток" – частотность его употребления выросла в пять раз.Четвертое место досталось слову "перепись", а пятое – "импичменту". Кроме того, продемонстрировали рост слова "QR-код" (в четыре раза), "антипрививочник" (в три раза) и "антиваксер" (в 2,7 раза)."Замыкают список слова, которые хотя и признаны нами ключевыми в 2021 году, но продемонстрировали падение частотности на фоне четырех предшествующих лет, – это "выборы", "нерабочий" и "смертность", – добавил Осадчий.Он объяснил это тем, что слово "выборы" било рекорды частотности во время выборов президента США в ноябре 2020 года. Оказалось, что русскоязычная общественность обсуждала эту тему более активно, чем парламентские выборы в России. Похожая ситуация со словами "нерабочий" и "смертность".
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости
Российский Институт Пушкина назвал слово года
Свой вклад в формировании списка самых часто употребляемых слов внесла пандемия коронавируса
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Государственный институт русского языка имени Пушкина
назвал "спутник" словом 2021 года, сообщает РИА Новости
.
Институт ежегодно подводит итоги исследования "Слово года". Источниками служат тексты русскоязычных СМИ (как российских, так и зарубежных) и публикации в социальных сетях.
"По результатам анализа на первое место вышло слово "cпутник", его в 2021 году стали употреблять в девять раз чаще, чем раньше. Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом", – сказал научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий.
Второе место заняло слово "Афганистан" – его стали использовать в 6,5 раза чаще. Третье получило словосочетание "Северный поток" – частотность его употребления выросла в пять раз.
Четвертое место досталось слову "перепись", а пятое – "импичменту". Кроме того, продемонстрировали рост слова "QR-код" (в четыре раза), "антипрививочник" (в три раза) и "антиваксер" (в 2,7 раза).
"Замыкают список слова, которые хотя и признаны нами ключевыми в 2021 году, но продемонстрировали падение частотности на фоне четырех предшествующих лет, – это "выборы", "нерабочий" и "смертность", – добавил Осадчий.
Он объяснил это тем, что слово "выборы" било рекорды частотности во время выборов президента США в ноябре 2020 года. Оказалось, что русскоязычная общественность обсуждала эту тему более активно, чем парламентские выборы в России. Похожая ситуация со словами "нерабочий" и "смертность".