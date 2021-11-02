https://sputnik-georgia.ru/20211102/tornike-shengeliya-vosstanovilsya-posle-travmy-i-vernulsya-na-parket-261710885.html

Торнике Шенгелия восстановился после травмы и вернулся на паркет

Торнике Шенгелия восстановился после травмы и вернулся на паркет

Возвращение Шенгелия в строй стало неожиданной и приятной новостью 02.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия восстановился от травмы плеча и вернулся на паркет.Шенгелия сыграл за ЦСКА в матче Единой Лиги ВТБ против эстонского "Калева", в котором "армейцы" на выезде уступили 56:67.Грузинский баскетболист не попал в стартовую пятерку, что не помешало ему провести на площадке почти 25 минут. За это время Шенгелия сумел набрать семь очков, сделать пять подборов и отдать четыре результативные передачи.Для ЦСКА это поражение стало третьим подряд. До этого подопечные Итудиса дважды уступили в Евролиге – АСВЕЛ (68:70) и "Монако" (80:97).Возвращение Шенгелия в строй стало неожиданной и приятной новостью. В середине октября форвард получил травму плечевого сустава в матче Евролиги против "Зенита". После проведенного обследования представители медицинского штаба ЦСКА заявили, что, по предварительным данным, Шенгелия пропустит не менее двух месяцев.Стоит отметить, что в матче против "Зенита" Шенгелия набрал 33 очка и установил личный рекорд результативности в турнире. Грузинский баскетболист был признан MVP второго и третьего туров Евролиги.Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 30-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, торнике шенгелия, баскетбол