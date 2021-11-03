https://sputnik-georgia.ru/20211103/ezhenedelnyy-brifing-marii-zakharovoy---video-261757181.html

Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео

Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой 03.11.2021, Sputnik Грузия

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политика

россия

мария захарова

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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг. Официальный представитель МИД России по сложившейся из-за пандемии традиции комментирует главные внешнеполитические темы и отвечает на вопросы журналистов в формате видеоконференции.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, россия, мария захарова, видео