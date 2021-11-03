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Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой 03.11.2021, Sputnik Грузия
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политика
россия
мария захарова
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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг. Официальный представитель МИД России по сложившейся из-за пандемии традиции комментирует главные внешнеполитические темы и отвечает на вопросы журналистов в формате видеоконференции.
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политика, россия, мария захарова, видео

Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео

16:36 03.11.2021 (обновлено: 16:52 03.11.2021)
© video: Ruptly
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой
Мария Захарова проводит еженедельный брифинг. Официальный представитель МИД России по сложившейся из-за пандемии традиции комментирует главные внешнеполитические темы и отвечает на вопросы журналистов в формате видеоконференции.
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