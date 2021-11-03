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Как уберечься от ОРВИ дома? Совет врача
Как уберечься от ОРВИ дома? Совет врача
Иногда грипп настигает нас даже дома. Что делать, чтобы избежать ОРВИ, рассказал специалист по первичной медико-санитарной помощи 03.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Поддерживать в комнате комфортный уровень температуры, чаще проветривать дом и не забывать о влажной уборке - это простые правила для тех, кто проводит много временив в закрытом пространстве. Об эффективных способах защиты от ОРВИ рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Чтобы снизить риск заболевания ОРВИ, находясь дома, надо поддерживать комфортный уровень температуры и правильно проветривать помещения, покидая комнату и не допуская сквозняков", - рассказал Тяжельников в беседе с РИА Новости.Между тем врач пояснил, что обязательное периодическое проветривание помещения и качественная влажная уборка должны войти в перечень санитарных мер, которые снижают риски заболеваний во время циркулирования гриппа и эпидемии коронавирусной инфекции."Частицы вируса могут находиться в воздухе и на поверхностях, а при проветривании и влажной уборке мы снижаем их концентрацию. Однако, в первую очередь, чтобы защитить себя от инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, необходимо вакцинироваться. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, так как они чаще других переносят коронавирус в тяжелой форме", - объяснил врач.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, грипп, здоровье

Как уберечься от ОРВИ дома? Совет врача

12:15 03.11.2021
© Pixabay / MojpeПростуда
Простуда - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
© Pixabay / Mojpe
Иногда грипп настигает нас даже дома. Что делать, чтобы избежать ОРВИ, рассказал специалист по первичной медико-санитарной помощи
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Поддерживать в комнате комфортный уровень температуры, чаще проветривать дом и не забывать о влажной уборке - это простые правила для тех, кто проводит много временив в закрытом пространстве.
Об эффективных способах защиты от ОРВИ рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Чтобы снизить риск заболевания ОРВИ, находясь дома, надо поддерживать комфортный уровень температуры и правильно проветривать помещения, покидая комнату и не допуская сквозняков", - рассказал Тяжельников в беседе с РИА Новости.
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Между тем врач пояснил, что обязательное периодическое проветривание помещения и качественная влажная уборка должны войти в перечень санитарных мер, которые снижают риски заболеваний во время циркулирования гриппа и эпидемии коронавирусной инфекции.
"Частицы вируса могут находиться в воздухе и на поверхностях, а при проветривании и влажной уборке мы снижаем их концентрацию. Однако, в первую очередь, чтобы защитить себя от инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, необходимо вакцинироваться. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, так как они чаще других переносят коронавирус в тяжелой форме", - объяснил врач.
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