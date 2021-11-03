https://sputnik-georgia.ru/20211103/kak-uberechsya-ot-orvi-doma-sovet-vracha-261743539.html

Как уберечься от ОРВИ дома? Совет врача

Как уберечься от ОРВИ дома? Совет врача

Иногда грипп настигает нас даже дома. Что делать, чтобы избежать ОРВИ, рассказал специалист по первичной медико-санитарной помощи 03.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Поддерживать в комнате комфортный уровень температуры, чаще проветривать дом и не забывать о влажной уборке - это простые правила для тех, кто проводит много временив в закрытом пространстве. Об эффективных способах защиты от ОРВИ рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Чтобы снизить риск заболевания ОРВИ, находясь дома, надо поддерживать комфортный уровень температуры и правильно проветривать помещения, покидая комнату и не допуская сквозняков", - рассказал Тяжельников в беседе с РИА Новости.Между тем врач пояснил, что обязательное периодическое проветривание помещения и качественная влажная уборка должны войти в перечень санитарных мер, которые снижают риски заболеваний во время циркулирования гриппа и эпидемии коронавирусной инфекции."Частицы вируса могут находиться в воздухе и на поверхностях, а при проветривании и влажной уборке мы снижаем их концентрацию. Однако, в первую очередь, чтобы защитить себя от инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, необходимо вакцинироваться. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, так как они чаще других переносят коронавирус в тяжелой форме", - объяснил врач.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211101/vaktsina-ot-grippa-zaschitit-i-ot-koronavirusa--chkhaidze-261688037.html

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