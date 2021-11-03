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Круглый стол: Государственный язык Грузии – сохранение, развитие и защита
Круглый стол: Государственный язык Грузии – сохранение, развитие и защита
Круглый стол на тему "Государственный язык Грузии – сохранение, развитие и защита" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 4 ноября... 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T12:00+0400
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В грузинской речи слова и выражения часто подменяются английскими и другими иностранными словами. А во многих зарубежных странах борьба с засильем иностранных слов в национальном языке ведется на государственном уровне.Как в Грузии спасают государственный язык от варваризмов? Каков интерес населения к литературе на грузинском языке? Какая работа ведется по осваиванию государственного языка нацменьшинствами? Как дети грузинских эмигрантов сохраняют родной язык? Эти и другие актуальные вопросы обсудят участники круглого стола:- поэт, публицист Нино КУТАТЕЛАДЗЕ;- доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Грузии Автандил АРАБУЛИ.Приглашаем представителей СМИ принять участие в круглом столе, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.Справки по телефонам: 555 90 89 77.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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общество, новости, грузия
Круглый стол: Государственный язык Грузии – сохранение, развитие и защита
Круглый стол на тему "Государственный язык Грузии – сохранение, развитие и защита" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 4 ноября, в 14:00
В грузинской речи слова и выражения часто подменяются английскими и другими иностранными словами. А во многих зарубежных странах борьба с засильем иностранных слов в национальном языке ведется на государственном уровне.
Как в Грузии спасают государственный язык от варваризмов? Каков интерес населения к литературе на грузинском языке? Какая работа ведется по осваиванию государственного языка нацменьшинствами? Как дети грузинских эмигрантов сохраняют родной язык? Эти и другие актуальные вопросы обсудят участники круглого стола:
- поэт, публицист Нино КУТАТЕЛАДЗЕ;
- доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Грузии Автандил АРАБУЛИ.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в круглом столе, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.
Справки по телефонам: 555 90 89 77.
E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.