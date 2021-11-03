https://sputnik-georgia.ru/20211103/kruglyy-stol-gosudarstvennyy-yazyk-gruzii--sokhranenie-razvitie-i-zaschita-261730767.html

Круглый стол: Государственный язык Грузии – сохранение, развитие и защита

Круглый стол: Государственный язык Грузии – сохранение, развитие и защита

Круглый стол на тему "Государственный язык Грузии – сохранение, развитие и защита" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 4 ноября... 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T12:00+0400

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В грузинской речи слова и выражения часто подменяются английскими и другими иностранными словами. А во многих зарубежных странах борьба с засильем иностранных слов в национальном языке ведется на государственном уровне.Как в Грузии спасают государственный язык от варваризмов? Каков интерес населения к литературе на грузинском языке? Какая работа ведется по осваиванию государственного языка нацменьшинствами? Как дети грузинских эмигрантов сохраняют родной язык? Эти и другие актуальные вопросы обсудят участники круглого стола:- поэт, публицист Нино КУТАТЕЛАДЗЕ;- доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Грузии Автандил АРАБУЛИ.Приглашаем представителей СМИ принять участие в круглом столе, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.Справки по телефонам: 555 90 89 77.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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