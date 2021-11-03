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Лидеры России, Армении и Азербайджана встретятся 9 ноября?
Лидеры России, Армении и Азербайджана встретятся 9 ноября?
В Кабмине Армении эту информацию не подтвердили, но и не опровергли 03.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Руководитель администрации армянского премьера Араик Арутюнян заявил, что в данный момент у него нет информации о готовящейся 9 ноября встрече лидеров Армении, России и Азербайджана, передает РИА Новости.Ранее в СМИ появилась инсайдерская информация о планируемой встрече лидеров трех стран 9 ноября.При этом он добавил, что существуют различные форматы, где обсуждаются вопросы, связанные с границами, разблокированием дорог и инфраструктуры в регионе Южного Кавказа.Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, комментируя публикации в СМИ о возможной встрече в начале ноября лидеров Армении, РФ и Азербайджана заявил, что на данный момент встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана пока не запланирована. При этом он добавил, что "есть предложения о встрече в разных форматах, которые находятся на этапе обсуждений. В СМИ утверждалось, что в ходе предстоящей встречи планируется подписание документа, касающегося демаркации и делимитации границы, а также открытия региональных транспортных коммуникаций.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, в мире, азербайджан, армения, политика

Лидеры России, Армении и Азербайджана встретятся 9 ноября?

14:31 03.11.2021 (обновлено: 14:36 03.11.2021)
© photo: Sputnik / Mikhail Klimentiev / Перейти в фотобанкТрёхсторонняя встреча руководителей России, Азербайджана и Армении
Трёхсторонняя встреча руководителей России, Азербайджана и Армении - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
© photo: Sputnik / Mikhail Klimentiev
/
Перейти в фотобанк
В Кабмине Армении эту информацию не подтвердили, но и не опровергли
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Руководитель администрации армянского премьера Араик Арутюнян заявил, что в данный момент у него нет информации о готовящейся 9 ноября встрече лидеров Армении, России и Азербайджана, передает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась инсайдерская информация о планируемой встрече лидеров трех стран 9 ноября.

"У меня в данный момент нет такой информации", - сказал Арутюнян, отвечая на вопрос журналиста, возможна ли встреча руководителей трех стран 9 ноября.

При этом он добавил, что существуют различные форматы, где обсуждаются вопросы, связанные с границами, разблокированием дорог и инфраструктуры в регионе Южного Кавказа.
Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, комментируя публикации в СМИ о возможной встрече в начале ноября лидеров Армении, РФ и Азербайджана заявил, что на данный момент встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана пока не запланирована. При этом он добавил, что "есть предложения о встрече в разных форматах, которые находятся на этапе обсуждений. В СМИ утверждалось, что в ходе предстоящей встречи планируется подписание документа, касающегося демаркации и делимитации границы, а также открытия региональных транспортных коммуникаций.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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