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Лидеры России, Армении и Азербайджана встретятся 9 ноября?
Лидеры России, Армении и Азербайджана встретятся 9 ноября?
В Кабмине Армении эту информацию не подтвердили, но и не опровергли 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T14:31+0400
2021-11-03T14:31+0400
2021-11-03T14:36+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Руководитель администрации армянского премьера Араик Арутюнян заявил, что в данный момент у него нет информации о готовящейся 9 ноября встрече лидеров Армении, России и Азербайджана, передает РИА Новости.Ранее в СМИ появилась инсайдерская информация о планируемой встрече лидеров трех стран 9 ноября.При этом он добавил, что существуют различные форматы, где обсуждаются вопросы, связанные с границами, разблокированием дорог и инфраструктуры в регионе Южного Кавказа.Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, комментируя публикации в СМИ о возможной встрече в начале ноября лидеров Армении, РФ и Азербайджана заявил, что на данный момент встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана пока не запланирована. При этом он добавил, что "есть предложения о встрече в разных форматах, которые находятся на этапе обсуждений. В СМИ утверждалось, что в ходе предстоящей встречи планируется подписание документа, касающегося демаркации и делимитации границы, а также открытия региональных транспортных коммуникаций.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, в мире, азербайджан, армения, политика
Лидеры России, Армении и Азербайджана встретятся 9 ноября?
14:31 03.11.2021 (обновлено: 14:36 03.11.2021)
В Кабмине Армении эту информацию не подтвердили, но и не опровергли
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik.
Руководитель администрации армянского премьера Араик Арутюнян заявил, что в данный момент у него нет информации о готовящейся 9 ноября встрече лидеров Армении, России и Азербайджана, передает РИА Новости
.
Ранее в СМИ появилась инсайдерская информация о планируемой встрече лидеров трех стран 9 ноября.
"У меня в данный момент нет такой информации", - сказал Арутюнян, отвечая на вопрос журналиста, возможна ли встреча руководителей трех стран 9 ноября.
При этом он добавил, что существуют различные форматы, где обсуждаются вопросы, связанные с границами, разблокированием дорог и инфраструктуры в регионе Южного Кавказа.
Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, комментируя публикации в СМИ о возможной встрече в начале ноября лидеров Армении, РФ и Азербайджана заявил, что на данный момент встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана пока не запланирована. При этом он добавил, что "есть предложения о встрече в разных форматах, которые находятся на этапе обсуждений. В СМИ утверждалось, что в ходе предстоящей встречи планируется подписание документа, касающегося демаркации и делимитации границы, а также открытия региональных транспортных коммуникаций.
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