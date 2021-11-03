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https://sputnik-georgia.ru/20211103/nikakoy-distantsionki--mikhail-saakashvili-khochet-prisutstvovat-na-sudebnom-protsesse-lichno-261749378.html
Никакой дистанционки – Саакашвили хочет присутствовать на судебном процессе лично
Никакой дистанционки – Саакашвили хочет присутствовать на судебном процессе лично
Процесс по делу Саакашвили предположительно состоится 10 ноября в Тбилисском городском суде 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T14:16+0400
2021-11-03T15:10+0400
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грузия
михаил саакашвили
голодовка
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Защита откажется от возможного дистанционного рассмотрения дела против Михаила Саакашвили, обвиняемого в незаконном пересечении государственной границы Грузии, сказал адвокат бывшего президента Грузии Георгий Гелхаури у тюрьмы. Экс-президенту Грузии, который тайно вернулся в страну 29 сентября, официально предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы. Это еще одно уголовное дело против Саакашвили в довершение к пяти уже имеющимся. По двум заочно ему уже вынесены приговоры. В заключении экс-президенту предстоит провести шесть лет. Пенитенциарная служба Грузии обвинила адвоката Саакашвили во лжи&gt;&gt;По словам адвоката, Саакашвили хочет присутствовать на процессе лично, несмотря на свое самочувствие. Экс-президент голодает со дня ареста - с 1 октября. Экс-президент Грузии отбывает наказание в руставской тюрьме №12.По предварительной информации, судебный процесс по делу о незаконном пересечении экс-президентом государственной границы Грузии должен состояться в Тбилисском городском суде 10 ноября.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, голодовка, суд

Никакой дистанционки – Саакашвили хочет присутствовать на судебном процессе лично

14:16 03.11.2021 (обновлено: 15:10 03.11.2021)
© photo: Sputnik / Olga KiknavelidzeРуставская тюрьма - журналисты и операторы дежурят у входа
Руставская тюрьма - журналисты и операторы дежурят у входа - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
© photo: Sputnik / Olga Kiknavelidze
Процесс по делу Саакашвили предположительно состоится 10 ноября в Тбилисском городском суде
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Защита откажется от возможного дистанционного рассмотрения дела против Михаила Саакашвили, обвиняемого в незаконном пересечении государственной границы Грузии, сказал адвокат бывшего президента Грузии Георгий Гелхаури у тюрьмы.
Экс-президенту Грузии, который тайно вернулся в страну 29 сентября, официально предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы. Это еще одно уголовное дело против Саакашвили в довершение к пяти уже имеющимся. По двум заочно ему уже вынесены приговоры. В заключении экс-президенту предстоит провести шесть лет.
Пенитенциарная служба Грузии обвинила адвоката Саакашвили во лжи>>
По словам адвоката, Саакашвили хочет присутствовать на процессе лично, несмотря на свое самочувствие. Экс-президент голодает со дня ареста - с 1 октября.

"Прошло 34 дня (со дня ареста Саакашвили – ред.), а судебного процесса по его делу так и не было. У него отняли право на свободный суд. Если попытаются провести судебное заседание дистанционно, мы откажемся, а это значит, что они должны будут провести его в "лайве", – заявил Гелхаури перед тем, как вместе с остальными коллегами встретиться с подзащитным.

Экс-президент Грузии отбывает наказание в руставской тюрьме №12.
По предварительной информации, судебный процесс по делу о незаконном пересечении экс-президентом государственной границы Грузии должен состояться в Тбилисском городском суде 10 ноября.

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