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https://sputnik-georgia.ru/20211103/ubila-iz-za-deneg-zhena-morgenshterna-potrollila-muzha-i-zaputala-fanatov-261723963.html
"Убила из-за денег?": жена Моргенштерна потроллила мужа и запутала фанатов
"Убила из-за денег?": жена Моргенштерна потроллила мужа и запутала фанатов
21-летняя инстаблогер снялась в модной фотосессии и заставила фанатов снова говорить о своих отношениях 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T07:07+0400
2021-11-03T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Жена российского рэпера Моргенштерна публично высмеяла возлюбленного и фанатов - это произошло во время фотосессии Дилары. Любимая рэпера любит экспериментировать с модными образами. На своей свадьбе с Моргенштерном Дилара появилась как в классическом платье невесты, так и в костюме жениха. Также инстадива приняла участие в показе грузинского дизайнера, а теперь попробовала себя в роли фотомодели. Дилара примерила несколько стильных луков: сначала серо-голубое платье в пайетки, кожаный плащ и ботфорты, а после черное платье с декольте и меховыми накладками. Опубликовав кадры из фотосессии в Инстаграм, Зинатуллина решила потроллить мужа. "Дилара убила Алишера из-за денег? Динара убила не своего Алишера. Алишер убил Алишера. Не ожидали?" - оставила интригующую подпись звезда. После этого в комментариях поднялся настоящий ажиотаж. Многие поклонники начали гадать, о чем говорит Дилара, но так и не смогли понять ее послание. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес

"Убила из-за денег?": жена Моргенштерна потроллила мужа и запутала фанатов

07:07 03.11.2021
© Instagram / Influesiil Девушка Моргенштерна Дилара Зинатуллина
Девушка Моргенштерна Дилара Зинатуллина - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
© Instagram / Influesiil
21-летняя инстаблогер снялась в модной фотосессии и заставила фанатов снова говорить о своих отношениях
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Жена российского рэпера Моргенштерна публично высмеяла возлюбленного и фанатов - это произошло во время фотосессии Дилары.
Любимая рэпера любит экспериментировать с модными образами. На своей свадьбе с Моргенштерном Дилара появилась как в классическом платье невесты, так и в костюме жениха. Также инстадива приняла участие в показе грузинского дизайнера, а теперь попробовала себя в роли фотомодели.
Дилара примерила несколько стильных луков: сначала серо-голубое платье в пайетки, кожаный плащ и ботфорты, а после черное платье с декольте и меховыми накладками. Опубликовав кадры из фотосессии в Инстаграм, Зинатуллина решила потроллить мужа.
"Дилара убила Алишера из-за денег? Динара убила не своего Алишера. Алишер убил Алишера. Не ожидали?" - оставила интригующую подпись звезда.
После этого в комментариях поднялся настоящий ажиотаж. Многие поклонники начали гадать, о чем говорит Дилара, но так и не смогли понять ее послание.
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