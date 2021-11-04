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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 206
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 206
За последние 24 часа от коронавируса скончались 53 человека, вылечились 4 648 пациентов, а с начала пандемии – 678 288 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T10:50+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 206. Скончались 53 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 738 171 случай заражения. Президент Грузии поддержала идею обязательной вакцинации от коронавируса&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 648 человек, с начала пандемии – 678 288. Скончались 10 238.За сутки сделано 48 615 тестов, в том числе 32 423 на антиген и 16 192 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 10,71%, за последние 14 дней – 9,34%, за последние семь дней – 9,77%.К этому времени в Грузии сделано 1 990 501 прививка от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 469.В карантине в данное время находятся 37 человека, в стационарах – 6 648, в ковид-гостиницах – 159.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 206

10:50 04.11.2021 (обновлено: 11:11 04.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerВодитель Скорой помощи 112 в маске и защитном костюме за рулем машины
Водитель Скорой помощи 112 в маске и защитном костюме за рулем машины - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
За последние 24 часа от коронавируса скончались 53 человека, вылечились 4 648 пациентов, а с начала пандемии – 678 288
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 206. Скончались 53 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 738 171 случай заражения.
Президент Грузии поддержала идею обязательной вакцинации от коронавируса>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 648 человек, с начала пандемии – 678 288. Скончались 10 238.
За сутки сделано 48 615 тестов, в том числе 32 423 на антиген и 16 192 ПЦР-теста.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 10,71%, за последние 14 дней – 9,34%, за последние семь дней – 9,77%.
К этому времени в Грузии сделано 1 990 501 прививка от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 469.
В карантине в данное время находятся 37 человека, в стационарах – 6 648, в ковид-гостиницах – 159.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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