https://sputnik-georgia.ru/20211104/koronavirus-v-gruzii-nevaktsinirovanym-otkazhut-v-besplatnom-lechenii-261790495.html

Коронавирус в Грузии: невакцинированным откажут в бесплатном лечении?

Коронавирус в Грузии: невакцинированным откажут в бесплатном лечении?

Для введения жестких мер по борьбе с коронавирусом необходимо разработать и принять законодательные изменения, отметил эпидемиолог 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T15:06+0400

2021-11-04T15:06+0400

2021-11-04T15:42+0400

грузия

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Инициатива о платном лечении граждан, непривитых от коронавируса, не может быть осуществлена, для этого нужны законодательные изменения, заявил заместитель Национального центра по контролю заболеваниями Паата Имнадзе журналистам.Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство принять жесткие меры по борьбе с коронавирусом, в том числе ввести платное лечение от коронавируса для невакцинированных граждан.Зурабишвили призвала власти незамедлительно принять строгие меры – сделать прививки для групп риска обязательными, ввести ковид-паспорта для входа в общественные места. Президент обратилась к СМИ с просьбой увеличить количество программ, освещающих этот вопрос.Она также призвала гражданский сектор к активности, а политиков, которые в последнее время все чаще стали проводить масштабные акции, к сдержанности. При этом она заявила о недопустимости локдауна.Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 206. Скончались 53 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 738 171 случай заражения.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса