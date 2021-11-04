Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211104/koronavirus-v-gruzii-nevaktsinirovanym-otkazhut-v-besplatnom-lechenii-261790495.html
Коронавирус в Грузии: невакцинированным откажут в бесплатном лечении?
Коронавирус в Грузии: невакцинированным откажут в бесплатном лечении?
Для введения жестких мер по борьбе с коронавирусом необходимо разработать и принять законодательные изменения, отметил эпидемиолог 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T15:06+0400
2021-11-04T15:42+0400
грузия
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/18/259877815_0:111:3071:1839_1920x0_80_0_0_a51d32005b15a57b328101dfffea9396.jpg
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Инициатива о платном лечении граждан, непривитых от коронавируса, не может быть осуществлена, для этого нужны законодательные изменения, заявил заместитель Национального центра по контролю заболеваниями Паата Имнадзе журналистам.Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство принять жесткие меры по борьбе с коронавирусом, в том числе ввести платное лечение от коронавируса для невакцинированных граждан.Зурабишвили призвала власти незамедлительно принять строгие меры – сделать прививки для групп риска обязательными, ввести ковид-паспорта для входа в общественные места. Президент обратилась к СМИ с просьбой увеличить количество программ, освещающих этот вопрос.Она также призвала гражданский сектор к активности, а политиков, которые в последнее время все чаще стали проводить масштабные акции, к сдержанности. При этом она заявила о недопустимости локдауна.Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 206. Скончались 53 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 738 171 случай заражения.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/18/259877815_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d93122cc36ad1a51918c956ca3e9d600.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Коронавирус в Грузии: невакцинированным откажут в бесплатном лечении?

15:06 04.11.2021 (обновлено: 15:42 04.11.2021)
© AP Photo / Matt RourkeЭпидемия коронавируса - вакцинация вакциной Pfizer
Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной Pfizer - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
© AP Photo / Matt Rourke
Для введения жестких мер по борьбе с коронавирусом необходимо разработать и принять законодательные изменения, отметил эпидемиолог
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Инициатива о платном лечении граждан, непривитых от коронавируса, не может быть осуществлена, для этого нужны законодательные изменения, заявил заместитель Национального центра по контролю заболеваниями Паата Имнадзе журналистам.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство принять жесткие меры по борьбе с коронавирусом, в том числе ввести платное лечение от коронавируса для невакцинированных граждан.

"Эта идея не будет реализована, потому что потребует законодательных изменений. Так что я не думаю, что она будет реализована, но со всеми остальными пунктами я согласен. Я также поблагодарил ее сегодня за то, что она озвучил все эти моменты", – сказал Имнадзе.

Зурабишвили призвала власти незамедлительно принять строгие меры – сделать прививки для групп риска обязательными, ввести ковид-паспорта для входа в общественные места. Президент обратилась к СМИ с просьбой увеличить количество программ, освещающих этот вопрос.
Она также призвала гражданский сектор к активности, а политиков, которые в последнее время все чаще стали проводить масштабные акции, к сдержанности. При этом она заявила о недопустимости локдауна.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 206. Скончались 53 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 738 171 случай заражения.

Читайте также

Грузия на пороге "ковид-геноцида"? - эксперт призывает население вакцинироваться
Эпидситуация в Грузии ухудшается, эпидемиологи вновь заговорили о полевых госпиталях
Ковид-статистика Грузии: Имерети лидирует по числу новых случаев среди регионов
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:34Грузия присоединится к системе QR-кодов Евросоюза в скором времени
16:19"Вы не должны вмешиваться"- Конференция судей Грузии ответила посольствам ЕС и США
15:21Только один процент скончавшихся от коронавируса в Грузии был вакцинирован
15:06Коронавирус в Грузии: невакцинированным откажут в бесплатном лечении?
14:47Президент Грузии будет ездить по регионам и агитировать за вакцинацию от коронавируса
14:32"Просто хочу жить" – Саакашвили отказывается от любых должностей
14:17В Грузии произошло землетрясение
13:43Не разревелась: Ивлееву разочаровал трек Элджея о разводе
13:33Массированная атака на коронавирус: в Грузии расширяют ареал марафона вакцинации
13:16Формат "3+3" нуждается в серьезном анализе – МИД Армении
12:56Омбудсмен Украины встретилась с матерью Саакашвили
12:51Адвокат Саакашвили не исключает, что президент Грузии изменит решение по помилованию
12:40Акция протеста в Зугдиди: между протестующими и полицией произошли стычки
12:01Дождь из роз на грузинской свадьбе во время пандемии и актерская кулинария в Германии
12:00Все разрушила: Мерьем Узерли обвинили в провале "Великолепного века"
11:47Замужем? Беременная Кайли Дженнер случайно засветила обручальное кольцо
11:43Ковид-статистика Грузии: число новых инфицированных превысило пять тысяч
11:22Грузия завоевала второе золото на молодежном чемпионате мира по борьбе
11:07Каноэ времен цивилизации майя нашли в Мексике – фото
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 206