https://sputnik-georgia.ru/20211104/koronavirus-v-gruzii-nevaktsinirovanym-otkazhut-v-besplatnom-lechenii-261790495.html
Коронавирус в Грузии: невакцинированным откажут в бесплатном лечении?
Коронавирус в Грузии: невакцинированным откажут в бесплатном лечении?
Для введения жестких мер по борьбе с коронавирусом необходимо разработать и принять законодательные изменения, отметил эпидемиолог 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T15:06+0400
2021-11-04T15:06+0400
2021-11-04T15:42+0400
грузия
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Инициатива о платном лечении граждан, непривитых от коронавируса, не может быть осуществлена, для этого нужны законодательные изменения, заявил заместитель Национального центра по контролю заболеваниями Паата Имнадзе журналистам.Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство принять жесткие меры по борьбе с коронавирусом, в том числе ввести платное лечение от коронавируса для невакцинированных граждан.Зурабишвили призвала власти незамедлительно принять строгие меры – сделать прививки для групп риска обязательными, ввести ковид-паспорта для входа в общественные места. Президент обратилась к СМИ с просьбой увеличить количество программ, освещающих этот вопрос.Она также призвала гражданский сектор к активности, а политиков, которые в последнее время все чаще стали проводить масштабные акции, к сдержанности. При этом она заявила о недопустимости локдауна.Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 206. Скончались 53 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 738 171 случай заражения.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Коронавирус в Грузии: невакцинированным откажут в бесплатном лечении?
15:06 04.11.2021 (обновлено: 15:42 04.11.2021)
Для введения жестких мер по борьбе с коронавирусом необходимо разработать и принять законодательные изменения, отметил эпидемиолог
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Инициатива о платном лечении граждан, непривитых от коронавируса, не может быть осуществлена, для этого нужны законодательные изменения, заявил заместитель Национального центра по контролю заболеваниями Паата Имнадзе журналистам.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство принять жесткие меры по борьбе с коронавирусом, в том числе ввести платное лечение от коронавируса для невакцинированных граждан.
"Эта идея не будет реализована, потому что потребует законодательных изменений. Так что я не думаю, что она будет реализована, но со всеми остальными пунктами я согласен. Я также поблагодарил ее сегодня за то, что она озвучил все эти моменты", – сказал Имнадзе.
Зурабишвили призвала власти незамедлительно принять строгие меры – сделать прививки для групп риска обязательными, ввести ковид-паспорта для входа в общественные места. Президент обратилась к СМИ с просьбой увеличить количество программ, освещающих этот вопрос.
Она также призвала гражданский сектор к активности, а политиков, которые в последнее время все чаще стали проводить масштабные акции, к сдержанности. При этом она заявила о недопустимости локдауна.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 206. Скончались 53 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 738 171 случай заражения.
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