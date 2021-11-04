https://sputnik-georgia.ru/20211104/kovid-statistika-gruzii-chislo-novykh-infitsirovannykh-prevysilo-pyat-tysyach-261782686.html

Ковид-статистика Грузии: число новых инфицированных превысило пять тысяч

Ковид-статистика Грузии: число новых инфицированных превысило пять тысяч

В клиниках Грузии к этому времени 1 640 тяжелых больных коронавирусом, 338 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T11:43+0400

2021-11-04T11:43+0400

2021-11-04T12:35+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 48 615 тестов на коронавирус: 32 423 – на антиген, 16 192 – ПЦР-теста и выявлено 5 206 новых случаев инфекции, сообщает пресс-служба администрации правительства.С начала пандемии в Грузии зафиксирован 738 171 случай заболевания коронавирусом.Спасти Грузию от коронавируса можно обязательной вакцинацией и ковид-паспортами – Чхаидзе>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 648 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 678 288 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 53 пациента, а с начала пандемии – 10 238.Из 5 206 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 885. Ситуация по регионам такова: Имерети – 979, Кахети – 530, Шида Картли – 428, Квемо Картли – 417, Самегрело - Земо Сванети – 378, Аджария – 193, Самцхе-Джавахети – 157, Мцхета-Мтианети – 118, Гурия – 142, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 36.На данный момент в Грузии 49 619 активных случаев, из них 6 648 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 640 пациентов тяжелое, из них 338 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 091 пациент помещен в ковид-гостиницы. 41 812 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 37 человек, в самоизоляции – 37 137.Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 3 ноября составляет 10,71%, за две недели – 9,34%, за семь дней – 9,77%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211103/prezident-privala-pravitelstvo-gruzii-k-strogosti-v-borbe-s-pandemiey-261773929.html

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