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Ковид-статистика Грузии: число новых инфицированных превысило пять тысяч
Ковид-статистика Грузии: число новых инфицированных превысило пять тысяч
В клиниках Грузии к этому времени 1 640 тяжелых больных коронавирусом, 338 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T11:43+0400
2021-11-04T12:35+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 48 615 тестов на коронавирус: 32 423 – на антиген, 16 192 – ПЦР-теста и выявлено 5 206 новых случаев инфекции, сообщает пресс-служба администрации правительства.С начала пандемии в Грузии зафиксирован 738 171 случай заболевания коронавирусом.Спасти Грузию от коронавируса можно обязательной вакцинацией и ковид-паспортами – Чхаидзе&gt;&gt;За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 648 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 678 288 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 53 пациента, а с начала пандемии – 10 238.Из 5 206 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 885. Ситуация по регионам такова: Имерети – 979, Кахети – 530, Шида Картли – 428, Квемо Картли – 417, Самегрело - Земо Сванети – 378, Аджария – 193, Самцхе-Джавахети – 157, Мцхета-Мтианети – 118, Гурия – 142, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 36.На данный момент в Грузии 49 619 активных случаев, из них 6 648 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 640 пациентов тяжелое, из них 338 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 091 пациент помещен в ковид-гостиницы. 41 812 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 37 человек, в самоизоляции – 37 137.Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 3 ноября составляет 10,71%, за две недели – 9,34%, за семь дней – 9,77%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

Ковид-статистика Грузии: число новых инфицированных превысило пять тысяч

11:43 04.11.2021 (обновлено: 12:35 04.11.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В клиниках Грузии к этому времени 1 640 тяжелых больных коронавирусом, 338 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 48 615 тестов на коронавирус: 32 423 – на антиген, 16 192 – ПЦР-теста и выявлено 5 206 новых случаев инфекции, сообщает пресс-служба администрации правительства.
С начала пандемии в Грузии зафиксирован 738 171 случай заболевания коронавирусом.
Спасти Грузию от коронавируса можно обязательной вакцинацией и ковид-паспортами – Чхаидзе>>
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 648 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 678 288 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 53 пациента, а с начала пандемии – 10 238.
Из 5 206 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 885. Ситуация по регионам такова: Имерети – 979, Кахети – 530, Шида Картли – 428, Квемо Картли – 417, Самегрело - Земо Сванети – 378, Аджария – 193, Самцхе-Джавахети – 157, Мцхета-Мтианети – 118, Гурия – 142, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 36.
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
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На данный момент в Грузии 49 619 активных случаев, из них 6 648 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 640 пациентов тяжелое, из них 338 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 091 пациент помещен в ковид-гостиницы. 41 812 инфицированных проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 37 человек, в самоизоляции – 37 137.
Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 3 ноября составляет 10,71%, за две недели – 9,34%, за семь дней – 9,77%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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