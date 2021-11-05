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Оседлала железного коня: девушка показывает опасные трюки на розовом байке – видео
Оседлала железного коня: девушка показывает опасные трюки на розовом байке – видео
Стантрайдер Дарья Харченко из Санкт-Петербурга виртуозно выполняет трюки на мотоцикле. Смотрите в видео, как хрупкая девушка покорила железного коня 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T10:41+0400
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Идея покорить мотоцикл пришла Дарье во время учебы в университете, сообщает Sputnik АзербайджанПо словам девушки, она часто обращала внимание на припаркованные возле здания мотоциклы, и это в какой-то степени повлияло на ее решение заняться экстремальным спортом.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Свой первый мотоцикл девушка приобрела в 2014 году – им стал ABM Jazz 125. Спустя год в ее жизни появился и транспорт для стантрайдинга – Kawasaki Ninja ZX636.
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спорт, видео, мультимедиа, санкт-петербург, видео

Оседлала железного коня: девушка показывает опасные трюки на розовом байке – видео

10:41 05.11.2021 (обновлено: 11:12 05.11.2021)
© © IG @stuntgirl.dasha
Стантрайдер Дарья Харченко из Санкт-Петербурга виртуозно выполняет трюки на мотоцикле. Смотрите в видео, как хрупкая девушка покорила железного коня
Идея покорить мотоцикл пришла Дарье во время учебы в университете, сообщает Sputnik Азербайджан
По словам девушки, она часто обращала внимание на припаркованные возле здания мотоциклы, и это в какой-то степени повлияло на ее решение заняться экстремальным спортом.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Свой первый мотоцикл девушка приобрела в 2014 году – им стал ABM Jazz 125. Спустя год в ее жизни появился и транспорт для стантрайдинга – Kawasaki Ninja ZX636.
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