https://sputnik-georgia.ru/20211105/osedlala-zheleznogo-konya-devushka-pokazyvaet-opasnye-tryuki-na-rozovom-bayke---video-261809156.html

Оседлала железного коня: девушка показывает опасные трюки на розовом байке – видео

Оседлала железного коня: девушка показывает опасные трюки на розовом байке – видео

Стантрайдер Дарья Харченко из Санкт-Петербурга виртуозно выполняет трюки на мотоцикле. Смотрите в видео, как хрупкая девушка покорила железного коня 05.11.2021, Sputnik Грузия

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Идея покорить мотоцикл пришла Дарье во время учебы в университете, сообщает Sputnik АзербайджанПо словам девушки, она часто обращала внимание на припаркованные возле здания мотоциклы, и это в какой-то степени повлияло на ее решение заняться экстремальным спортом.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Свой первый мотоцикл девушка приобрела в 2014 году – им стал ABM Jazz 125. Спустя год в ее жизни появился и транспорт для стантрайдинга – Kawasaki Ninja ZX636.

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спорт, видео, мультимедиа, санкт-петербург, видео