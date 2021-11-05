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В России оценили угрозу заражения от привитого заболевшего коронавирусом

В России оценили угрозу заражения от привитого заболевшего коронавирусом

У вакцинированных число выделяемого возбудителя вируса и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных, утвержает врач 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T08:37+0400

2021-11-05T08:37+0400

2021-11-05T08:37+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Угроза инфицирования коронавирусом от заболевшего COVID-19, который до этого сделал вакцину, значительно меньше, чем от непривитого. Об этом в беседе с РИА Новости сказала заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Россия летом 2020 года зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — ее разработали ученые НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V". Также в РФ созданы другие вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" — "ЭпиВакКорону-Н".Случаи заболевания коронавирусом в мире перевалили за 248 млн, летальных исходов — 5,02 млн. В пятерке стран по распространяемости коронавирусной инфекции США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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