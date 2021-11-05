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В России оценили угрозу заражения от привитого заболевшего коронавирусом
В России оценили угрозу заражения от привитого заболевшего коронавирусом
У вакцинированных число выделяемого возбудителя вируса и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных, утвержает врач 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T08:37+0400
2021-11-05T08:37+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Угроза инфицирования коронавирусом от заболевшего COVID-19, который до этого сделал вакцину, значительно меньше, чем от непривитого. Об этом в беседе с РИА Новости сказала заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Россия летом 2020 года зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — ее разработали ученые НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V". Также в РФ созданы другие вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" — "ЭпиВакКорону-Н".Случаи заболевания коронавирусом в мире перевалили за 248 млн, летальных исходов — 5,02 млн. В пятерке стран по распространяемости коронавирусной инфекции США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, в мире, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

В России оценили угрозу заражения от привитого заболевшего коронавирусом

08:37 05.11.2021
© AFP / HANDOUTПандемия коронавируса - COVID-19 и человеческие клетки изучаются под микроскопом
Пандемия коронавируса - COVID-19 и человеческие клетки изучаются под микроскопом - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
© AFP / HANDOUT
У вакцинированных число выделяемого возбудителя вируса и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных, утвержает врач
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Угроза инфицирования коронавирусом от заболевшего COVID-19, который до этого сделал вакцину, значительно меньше, чем от непривитого. Об этом в беседе с РИА Новости сказала заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше", — сказала она.

Россия летом 2020 года зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — ее разработали ученые НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V". Также в РФ созданы другие вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" — "ЭпиВакКорону-Н".
Случаи заболевания коронавирусом в мире перевалили за 248 млн, летальных исходов — 5,02 млн. В пятерке стран по распространяемости коронавирусной инфекции США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
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