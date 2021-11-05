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Землетрясение произошло в Азербайджане вблизи границы с Грузией
Землетрясение произошло в Азербайджане вблизи границы с Грузией
По предварительным данным, сообщений о жертвах и разрушениях нет 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T07:32+0400
2021-11-05T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на территории Азербайджана в двух километрах от границы с Грузией, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 02:56 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 56 километров.Сообщений о жертвах и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, азербайджан, землетрясение

Землетрясение произошло в Азербайджане вблизи границы с Грузией

07:32 05.11.2021
© AP Photo / B.K.BanagashСотрудник сейсмо-центра у сейсмографа
Сотрудник сейсмо-центра у сейсмографа - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
© AP Photo / B.K.Banagash
По предварительным данным, сообщений о жертвах и разрушениях нет
ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на территории Азербайджана в двух километрах от границы с Грузией, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 02:56 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 56 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях нет.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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