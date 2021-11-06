https://sputnik-georgia.ru/20211106/ministr-yustitsii-gruzii-saakashvili-est-kashi-261836984.html

Министр юстиции Грузии: Саакашвили ест каши

Министр юстиции Грузии: Саакашвили ест каши

Министр подчеркнул, что каждое его слово подтверждают доказательства и факты 06.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-06T00:47+0400

2021-11-06T00:47+0400

2021-11-06T03:07+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Михаил Саакашвили употребляет каши и натуральные соки, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.Саакашвили голодает уже 36-й день. По словам адвокатов, его состояние ухудшилось и он очень ослаб.По его словам, Саакашвили также продолжает принимать медикаменты, назначенные врачами."Каждое наше слово подкрепляют доказательства и факты. Мы говорим правду на основании фактов. Это не медицинское назначение, а пища которую ест заключенный", - заявил министр.Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в бытность его президентом страны, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку, которая длится уже 36 дней.Готова ли тюремная больница принять Саакашвили: оценка Минздрава >>Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили