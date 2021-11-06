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Министр юстиции Грузии: Саакашвили ест каши
Министр юстиции Грузии: Саакашвили ест каши
Министр подчеркнул, что каждое его слово подтверждают доказательства и факты 06.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-06T00:47+0400
2021-11-06T00:47+0400
2021-11-06T03:07+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Михаил Саакашвили употребляет каши и натуральные соки, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.Саакашвили голодает уже 36-й день. По словам адвокатов, его состояние ухудшилось и он очень ослаб.По его словам, Саакашвили также продолжает принимать медикаменты, назначенные врачами."Каждое наше слово подкрепляют доказательства и факты. Мы говорим правду на основании фактов. Это не медицинское назначение, а пища которую ест заключенный", - заявил министр.Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в бытность его президентом страны, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку, которая длится уже 36 дней.Готова ли тюремная больница принять Саакашвили: оценка Минздрава >>Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Министр юстиции Грузии: Саакашвили ест каши
00:47 06.11.2021 (обновлено: 03:07 06.11.2021)
Министр подчеркнул, что каждое его слово подтверждают доказательства и факты
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Михаил Саакашвили употребляет каши и натуральные соки, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.
Саакашвили голодает уже 36-й день. По словам адвокатов, его состояние ухудшилось и он очень ослаб.
"Михаил Саакашвили после поступления в тюрьму и получения банковской карты через два дня приобрел определенные продукты, после он отказался от получения продуктов, через определенный период он снова согласился и по собственному желанию получил как каши, так и натуральные соки", - сказал Брегадзе в эфире телеканала Rustavi2
.
По его словам, Саакашвили также продолжает принимать медикаменты, назначенные врачами.
"Каждое наше слово подкрепляют доказательства и факты. Мы говорим правду на основании фактов. Это не медицинское назначение, а пища которую ест заключенный", - заявил министр.
Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в бытность его президентом страны, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку, которая длится уже 36 дней.
Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.
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