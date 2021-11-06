https://sputnik-georgia.ru/20211106/politsiya-ne-dala-postavit-stsenu-dlya-aktsii-u-tyurmy-saakashvili-261840814.html

Полиция не дала поставить сцену для акции у тюрьмы Саакашвили

Полиция не дала поставить сцену для акции у тюрьмы Саакашвили

По данным МВД Грузии, сцена будет возвращена компании, которой она принадлежит 06.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-06T13:31+0400

2021-11-06T13:31+0400

2021-11-06T13:33+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Сотрудники полиции забрали сборные части сцены с территории у Руставской тюрьмы, где оппозиция запланировала большую акцию протеста.Оппозиция планирует начать акцию в 17:00. Утром в субботу СГБ Грузии сделало заявление, что организаторы перманентных акций в Рустави и Тбилиси собираются блокировать госучреждения и дороги, ведущие к руставской тюрьме №12, где уже 37 день голодает осужденный экс-президент Михаил Саакашвили. В частности, они хотят пикетировать здания парламента, администрации правительства, администрации президента, Минюста и МВД Грузии, чтобы нарушить повседневный режим их работы, отмечали в ведомстве.Как объяснили сотрудники полиции, исходя из мер безопасности организаторы не могут поставить сцену у стены тюрьмы, где находится Саакашвили и предложили им альтернативное место для проведения акции.После того, как организаторы отказались от предложенной альтернативы, полиция забрала части сцены и увезла их.Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в бытность его президентом страны, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили