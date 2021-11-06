https://sputnik-georgia.ru/20211106/skolko-shkol-i-klassov-pereshli-na-distantsionnoe-obuchenie--dannye-minobrazovaniya-gruzii-261838846.html

Сколько школ и классов перешли на дистанционное обучение – данные Минобразования Грузии

Сколько школ и классов перешли на дистанционное обучение – данные Минобразования Грузии

По последним данным, уже вакцинировано 70% учителей и представителей администрации школы 06.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-06T12:01+0400

2021-11-06T12:01+0400

2021-11-06T12:01+0400

новости

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. На сегодняшний день на дистанционном обучении находятся 172 школы и 408 отдельных классов, сообщили в Минобразования Грузии.На прошлой неделе количество школ и классов по всей Грузии, перешедших на дистанционное обучение, уменьшилось по сравнению с неделей до этого. Отмечается, что с точки зрения распространения вируса в общеобразовательных учреждениях ситуация стабильная – за последние семь дней коронавирус выявлен у 1% учителей и 0,4% учеников.Министерство образования и науки Грузии активно работает по разным направлениям по превенции вируса COVID-19 в школах. Также учителям проводят тесты на коронавирус. Школы полностью оснащены ресурсами, необходимыми для превенции пандемии к концу учебного года.Министерство образования и науки еще раз призывает все школьное сообщество максимально следовать рекомендациям сектора здравоохранения, активно участвовать в процессе вакцинации.В свою очередь, общеобразовательные учреждения делают все возможное, чтобы соответствовать рекомендациям сектора здравоохранения и создавать безопасную среду. За этим процессом следят представители ресурсных образовательных центров и представители министерства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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