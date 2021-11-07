https://sputnik-georgia.ru/20211107/istoriya-pro-tachkista-albertika-ili-ballada-o-chelovechnosti-v-90-kh-261689279.html

История про тачкиста Альбертика, или Баллада о человечности в 90-х

История про тачкиста Альбертика, или Баллада о человечности в 90-х

Человечность в последнее время встречается в людях все реже и реже. Колумнист Sputnik Грузия, писательница Мариам Сараджишвили вспоминает одну из таких... 07.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-07T16:01+0400

2021-11-07T16:01+0400

2021-11-07T17:28+0400

грузия

аналитика

колумнисты

рассказы мариам сараджишвили

мариам сараджишвили

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-.... Я познакомилась с Альбертиком в 90-ые годы. Тогда ему было лет 17. Мы, в смысле наша семья, жили около базара и придумали себе бизнес для выживания – пускать к себе тачкистов с базара и оставлять их мешки и тюки с товаром в сутки за 50 тетри. Выделили для этого одну из наших двух комнат. Да, с семи утра у нас был проходной двор и подметать надо было чаще обычного, но голодными мы точно не сидели.Альбертик, высокий худой мальчик приятной наружности, как-то сразу лег мне на сердце. У него была какая-то врожденная интеллигентность, которая иногда полностью отсутствует у некоторых дипломодержателей. Мы стали общаться, и он рассказал о себе, что у него папа курд, мама немка. Почему-то и свои его тоже не особенно жаловали, и он держался каким-то особняком. Для остальных жителей его убана (груз. район - здесь и далее примеч. ред.) он тоже был как человек второго сорта.Еще ко всему прочему дома у него был целый лазарет из уличных кошек. Он их приносил и лечил сам, как умел. Для взрослого парня это хобби было абсолютным нонсенсом в глазах окружающих. Его иногда и в глаза звали "Гижи Альберта" (груз. "гижи" - сумасшедший).Мой сосед Гизо так и сказал, провожая Альбертика с тачкой глазами:- Он еще б бабочек собирал. Как раз бы подошло. Сам точно, как бабочка. Недоделанный.Несмотря на большую разницу в возрасте, я одна ему говорила "Вы", и он смотрел на меня с каким-то немым обожанием. Часто предлагал свою помощь по разным бытовым моментам.Когда умерла моя мама, Альбертик сам предложил помочь нести гроб. А до того пришел на панихиду и целовал покойницу. Я была поражена.Он очень переживал, но ничего не мог сделать, будучи профаном в юридических вопросах. Чтобы идти в суд, надо было хорошо владеть грузинским, а у нас обоих он был на нуле.Как-то меня нагло заливал сосед Темури. Он пристроил шланг от своего кондиционера прямо над моими бельевыми веревками и нагло утверждал, что моим простыням от этого только еще лучше.- Галя, ты совсем нервная женщина стала. Большое дело, если на твои простыни упадут две капли? Как не стыдно об этом говорить? Мы соседи или кто?И все в таком духе. Перевесить шланг немного в сторону для Темури было выше его сил.Альбертик как раз в момент этого разговора подкатил свою тачку к моей вишне, посаженной во дворе, и услышал весь разговор.Из-за вишни тоже была война народная без победного конца. Это деревце еще мой папа посадил после войны, и для меня была еще одна память о нем. Но Нугзару с третьего этажа приспичило именно под моей вишней ставить свой ауди, которым он дорожил, как жемчужиной. И тщательно следил, чтоб громадная черная собака этого наркуши Васико не писала на колеса его сокровища. Они как будто ржавеют именно от мочи. Раньше он ставил ауди под окнами Этери. Но Этери - заводная 80-летняя бабка с первого этажа - подняла скандал, что, якобы, ауди бензином воняет и запах заходит в ее кухню. Нугзар откатил ауди под мои окна прямо под ту вишню, но стал приставать ко мне каждое утро.Я ему доказываю, что это моя вишня и дело не в варенье, а дело в памяти моего папы. А Нугзар опять со своей песней:- А что, без вишни папу забудешь? Не забудешь. Пусть ему земля будет пухом. Значит, лучше спилить. Больше воздуха в комнату зайдет. И ветер туда-сюда будет ходить. Вентилятор не понадобится.В итоге Альбертик меня спас. Он сказал Нугзару, что купил у меня этот пятачок и вишня именно его частная собственность. Даже обещал бумагу показать с печатью, которая "где-то дома валяется". Нугзар не очень то поверил Альбертику, но плюнул и перестал меня терроризировать насчет дерева.Так вот Альбертик послушал наш разговор на повышенных тонах о шланге и сказал мне своим тихим голосом.- Я.. я могу попробовать залезть на крышу и перевесить шланг оттуда... Но я боюсь высоты....- Умоляю, Альбертик, не надо никуда лезть. Вдруг еще разобьетесь. Пожалейте себя.Альбертик постоял молча, поковырял ботинком у выбоину на асфальте, потом тряхнул седеющей головой.- Нет, я полезу.- Альбертик, - говорю ему, когда он спустился. – Чем я заслужила такую жертвенную любовь? Вы ведь могли сорваться.Он поднял на меня свои серые глаза:- Вы, Галя, единственный человек в мире, кто со мной на "вы" разговаривает....Я так и села. Вот уж не думала заработать себе очки таким способом. А деньги взять отказался. Так и сказал.- Мне захотелось сделать вам подарок....Вот и говорю, что без Альбертика я как без рук...Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

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Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

грузия, аналитика, колумнисты, рассказы мариам сараджишвили, мариам сараджишвили