https://sputnik-georgia.ru/20211107/pevitsa-vika-tsyganova-nazvala-morgenshterna-i-buzovu-geroyami-svoego-vremeni--261810675.html

Певица Вика Цыганова назвала Моргенштерна и Бузову героями своего времени

Певица Вика Цыганова назвала Моргенштерна и Бузову героями своего времени

У каждого времени свои герои и у каждого героя - есть сердце, утверждает Цыганова 07.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-07T07:07+0400

2021-11-07T07:07+0400

2021-11-07T07:07+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ольга бузова

моргенштерн

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/05/261810407_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_9441908397935686c62b8a128769ea0a.jpg

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Известная в 90-х певица Вика Цыганова назвала рэпера Алишера Моргенштерна и певицу Ольгу Бузову героями своего времени. Певица высказалась насчет молодых артистов современного шоу-бизнеса. Так Цыганова назвала Бузову и Моргенштерна героями или же продуктами своего времени."За Олей Бузовой и за тем же Моргенштерном стоят определенные силы, которые просто используют этих людей. Но я знаю, что у них есть сердце, им так же больно, они тоже плачут. И у них есть возможность перерасти во что-то хорошее и повести за собой людей к свету", - сказала в интервью "Собеседник" артистка.А вот у Ксении Собчак, по мнению певицы, такой возможности уже нет, так как та уже давно играет на "черном поле, несмотря на свой потенциал и ресурсы". Стоит отметить, что Моргенштерн и Ольга Бузова действительно одни из самых популярных российских артистов. В конце июля 2021 года был опубликован список самых успешных российских артистов, и Алишер Моргенштерн занял там второе место, а Бузова – расположилась на третьем.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ольга бузова, моргенштерн, российский шоу-бизнес