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Певица Вика Цыганова назвала Моргенштерна и Бузову героями своего времени
© photo: Sputnik / Konstantin MikhalchevskyПевица Вика Цыганова
© photo: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
У каждого времени свои герои и у каждого героя - есть сердце, утверждает Цыганова
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Известная в 90-х певица Вика Цыганова назвала рэпера Алишера Моргенштерна и певицу Ольгу Бузову героями своего времени.
Певица высказалась насчет молодых артистов современного шоу-бизнеса. Так Цыганова назвала Бузову и Моргенштерна героями или же продуктами своего времени.
Моргенштерн на концерте
"За Олей Бузовой и за тем же Моргенштерном стоят определенные силы, которые просто используют этих людей. Но я знаю, что у них есть сердце, им так же больно, они тоже плачут. И у них есть возможность перерасти во что-то хорошее и повести за собой людей к свету", - сказала в интервью "Собеседник" артистка.
Ольга Бузова
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
А вот у Ксении Собчак, по мнению певицы, такой возможности уже нет, так как та уже давно играет на "черном поле, несмотря на свой потенциал и ресурсы".
Стоит отметить, что Моргенштерн и Ольга Бузова действительно одни из самых популярных российских артистов. В конце июля 2021 года был опубликован список самых успешных российских артистов, и Алишер Моргенштерн занял там второе место, а Бузова – расположилась на третьем.
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