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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20211107/pevitsa-vika-tsyganova-nazvala-morgenshterna-i-buzovu-geroyami-svoego-vremeni--261810675.html
Певица Вика Цыганова назвала Моргенштерна и Бузову героями своего времени
Певица Вика Цыганова назвала Моргенштерна и Бузову героями своего времени
У каждого времени свои герои и у каждого героя - есть сердце, утверждает Цыганова 07.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-07T07:07+0400
2021-11-07T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
моргенштерн
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Известная в 90-х певица Вика Цыганова назвала рэпера Алишера Моргенштерна и певицу Ольгу Бузову героями своего времени. Певица высказалась насчет молодых артистов современного шоу-бизнеса. Так Цыганова назвала Бузову и Моргенштерна героями или же продуктами своего времени."За Олей Бузовой и за тем же Моргенштерном стоят определенные силы, которые просто используют этих людей. Но я знаю, что у них есть сердце, им так же больно, они тоже плачут. И у них есть возможность перерасти во что-то хорошее и повести за собой людей к свету", - сказала в интервью "Собеседник" артистка.А вот у Ксении Собчак, по мнению певицы, такой возможности уже нет, так как та уже давно играет на "черном поле, несмотря на свой потенциал и ресурсы". Стоит отметить, что Моргенштерн и Ольга Бузова действительно одни из самых популярных российских артистов. В конце июля 2021 года был опубликован список самых успешных российских артистов, и Алишер Моргенштерн занял там второе место, а Бузова – расположилась на третьем.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ольга бузова, моргенштерн, российский шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова назвала Моргенштерна и Бузову героями своего времени

07:07 07.11.2021
© photo: Sputnik / Konstantin MikhalchevskyПевица Вика Цыганова
Певица Вика Цыганова - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2021
© photo: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
У каждого времени свои герои и у каждого героя - есть сердце, утверждает Цыганова
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Известная в 90-х певица Вика Цыганова назвала рэпера Алишера Моргенштерна и певицу Ольгу Бузову героями своего времени.
Певица высказалась насчет молодых артистов современного шоу-бизнеса. Так Цыганова назвала Бузову и Моргенштерна героями или же продуктами своего времени.
© Instagram / Morgen_Shtern Моргенштерн на концерте
Моргенштерн на концерте - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
Моргенштерн на концерте
© Instagram / Morgen_Shtern
"За Олей Бузовой и за тем же Моргенштерном стоят определенные силы, которые просто используют этих людей. Но я знаю, что у них есть сердце, им так же больно, они тоже плачут. И у них есть возможность перерасти во что-то хорошее и повести за собой людей к свету", - сказала в интервью "Собеседник" артистка.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
Ольга Бузова
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
А вот у Ксении Собчак, по мнению певицы, такой возможности уже нет, так как та уже давно играет на "черном поле, несмотря на свой потенциал и ресурсы".
Стоит отметить, что Моргенштерн и Ольга Бузова действительно одни из самых популярных российских артистов. В конце июля 2021 года был опубликован список самых успешных российских артистов, и Алишер Моргенштерн занял там второе место, а Бузова – расположилась на третьем.
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