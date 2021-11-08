https://sputnik-georgia.ru/20211108/kovid-statistika-gruzii-v-tbilisi-vyyavlena-polovina-novykh-sluchaev-261869543.html

Ковид-статистика Грузии: в Тбилиси выявлена половина новых случаев

Ковид-статистика Грузии: в Тбилиси выявлена половина новых случаев

В клиниках Грузии к этому времени 1 678 тяжелых ковид-пациентов, 355 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T11:59+0400

2021-11-08T11:59+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 21 477 тестов на коронавирус: 13 204 – на антиген, 8 273 – ПЦР-теста и выявлено 2 191 новый случай инфекции, сообщает пресс-служба администрации правительства.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 755 046 случаев заболевания коронавирусом.В тбилисской детской клинике реанимационное отделение переполнено>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 348 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 693 129 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 74 пациента, а с начала пандемии – 10 509.Из 2 191 нового случая в Тбилиси зафиксировано 1 017. Ситуация по регионам такова: Имерети – 362, Кахети – 162, Самегрело - Земо Сванети – 140, Квемо Картли – 146, Аджария – 89, Шида Картли – 81, Мцхета-Мтианети – 64, Гурия – 58, Самцхе-Джавахети – 52, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 20.На данный момент в Грузии 51 382 активных случая, из них 6 916 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 678 пациентов тяжелое, из них 355 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 302 пациента помещены в ковид-гостиницы. 43 164 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 46 человек, в самоизоляции – 47 352.Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 7 ноября составляет 10,2%, за две недели – 9,64%, за семь дней – 10,41%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211107/epidemiolog-gruziya-na-grani-katastrofy-iz-za-koronavirusa-261850024.html

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