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Курс лари на понедельник – 3,1637 GEL/$1
Курс лари на понедельник – 3,1637 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0006 лари по отношению к доллару 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T09:20+0400
2021-11-08T09:20+0400
2021-11-08T09:20+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 ноября в размере 3,1637 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0006 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на понедельник – 3,1637 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0006 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 ноября в размере 3,1637 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0006 лари по отношению к доллару.
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