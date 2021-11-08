Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211108/ne-dopustim-eskalatsii--mvd-gruzii-rasprostranilo-zayavlenie-pered-aktsiey-oppozitsii-261875258.html
"Не допустим эскалации" – МВД Грузии распространило заявление перед акцией оппозиции
"Не допустим эскалации" – МВД Грузии распространило заявление перед акцией оппозиции
МВД напомнило, что согласно законодательству запрещается блокировать административные органы и приостанавливать их деятельность 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T13:03+0400
2021-11-08T13:33+0400
политика
новости
грузия
мвд грузии
единое нацдвижение
грузинская мечта
акция протеста
акция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24821/81/248218106_0:61:1787:1066_1920x0_80_0_0_085b0213886b4029b525d428da313667.jpg
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии будут мобилизованы в центре Тбилиси, чтобы обеспечить общественный порядок на запланированной акции оппозиции и не допустить искусственной эскалации ситуации, говорится в заявлении ведомства."Грузинская мечта" ответила на ультиматум оппозиции&gt;&gt;Начало митинга назначено на 20:00 на Площади Свободы. Представители оппозиции, которые ранее выдвинули ультиматум властям, озвучат дальнейший план действий. В минувшую субботу оппозиция дала властям 24 часа на перевод в гражданскую клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме 39 дней назад. Ответа от представителей власти не последовало.В то же время в заявлении МВД отмечается, что согласно Закону Грузии "О собраниях и манифестациях", запрещается блокировать административные органы и приостанавливать их деятельность."Любое нарушение закона будет немедленно пресечено полицией и последует соответствующая правовая реакция", – говорится в заявлении.В свою очередь, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинские власти должным образом отреагируют на возможные деструктивные шаги оппозиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24821/81/248218106_101:0:1686:1189_1920x0_80_0_0_a6207b4ae98691ae138bf04f5d61104b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, мвд грузии, единое нацдвижение, грузинская мечта, акция протеста, акция

"Не допустим эскалации" – МВД Грузии распространило заявление перед акцией оппозиции

13:03 08.11.2021 (обновлено: 13:33 08.11.2021)
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaСотрудники полиции в респираторах и масках на блокпосту в присутствии журналистов
Сотрудники полиции в респираторах и масках на блокпосту в присутствии журналистов - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
МВД напомнило, что согласно законодательству запрещается блокировать административные органы и приостанавливать их деятельность
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии будут мобилизованы в центре Тбилиси, чтобы обеспечить общественный порядок на запланированной акции оппозиции и не допустить искусственной эскалации ситуации, говорится в заявлении ведомства.
"Грузинская мечта" ответила на ультиматум оппозиции>>
Начало митинга назначено на 20:00 на Площади Свободы. Представители оппозиции, которые ранее выдвинули ультиматум властям, озвучат дальнейший план действий. В минувшую субботу оппозиция дала властям 24 часа на перевод в гражданскую клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме 39 дней назад. Ответа от представителей власти не последовало.

"Для обеспечения безопасности и во избежание искусственной эскалации событий, сотрудники МВД будут мобилизованы в столице и поддержат общественный порядок. Министерство внутренних дел защищает право наших граждан на проведение мирных собраний и демонстраций, гарантированное Конституцией Грузии", – говорится в заявлении.

В то же время в заявлении МВД отмечается, что согласно Закону Грузии "О собраниях и манифестациях", запрещается блокировать административные органы и приостанавливать их деятельность.
"Любое нарушение закона будет немедленно пресечено полицией и последует соответствующая правовая реакция", – говорится в заявлении.
В свою очередь, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинские власти должным образом отреагируют на возможные деструктивные шаги оппозиции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:31Грузинские борцы завоевали только одну медаль на молодежном чемпионате мира
13:14"Ситуация взрывоопасна" – партия "Лело" призывает власти Грузии к диалогу
13:03"Не допустим эскалации" – МВД Грузии распространило заявление перед акцией оппозиции
12:44"Победил заслуженно" – премьер Грузии обещает сотрудничать с оппозиционным мэром
12:30Претендент на "Оскар" от Грузии получил три награды на кинофестивале в Котбусе
12:14Премьер Грузии: пора отложить узкопартийные интересы в сторону
11:59Ковид-статистика Грузии: в Тбилиси выявлена половина новых случаев
11:44"Грузинская мечта" ответила на ультиматум оппозиции
11:14"Только не с одним" – блогер Настя Ивлеева хочет встречаться с грузином
10:59Коронавирус в Грузии: в реанимации детской клиники им. Цицишвили мест нет
10:54Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 191
10:44Почему нельзя пить горячий чай? Ответ врача
10:42Мужская сборная Грузии по гандболу не сыграет на чемпионате мира
10:27Деятели культуры обратились к премьеру и президенту Грузии в поддержку Саакашвили
10:07Точный прогноз погоды в Тбилиси на 8-14 ноября
09:20Курс лари на понедельник – 3,1637 GEL/$1
09:01Добыча нефти в Грузии выросла на треть
08:32Названы самые актуальные технологии цифрового мира
08:02Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 320 тысяч
07:32Грузинские виноделы представили свою продукцию на выставке в Кракове