https://sputnik-georgia.ru/20211108/ne-dopustim-eskalatsii--mvd-gruzii-rasprostranilo-zayavlenie-pered-aktsiey-oppozitsii-261875258.html

"Не допустим эскалации" – МВД Грузии распространило заявление перед акцией оппозиции

"Не допустим эскалации" – МВД Грузии распространило заявление перед акцией оппозиции

МВД напомнило, что согласно законодательству запрещается блокировать административные органы и приостанавливать их деятельность 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T13:03+0400

2021-11-08T13:03+0400

2021-11-08T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии будут мобилизованы в центре Тбилиси, чтобы обеспечить общественный порядок на запланированной акции оппозиции и не допустить искусственной эскалации ситуации, говорится в заявлении ведомства."Грузинская мечта" ответила на ультиматум оппозиции>>Начало митинга назначено на 20:00 на Площади Свободы. Представители оппозиции, которые ранее выдвинули ультиматум властям, озвучат дальнейший план действий. В минувшую субботу оппозиция дала властям 24 часа на перевод в гражданскую клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме 39 дней назад. Ответа от представителей власти не последовало.В то же время в заявлении МВД отмечается, что согласно Закону Грузии "О собраниях и манифестациях", запрещается блокировать административные органы и приостанавливать их деятельность."Любое нарушение закона будет немедленно пресечено полицией и последует соответствующая правовая реакция", – говорится в заявлении.В свою очередь, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинские власти должным образом отреагируют на возможные деструктивные шаги оппозиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, мвд грузии, единое нацдвижение, грузинская мечта, акция протеста, акция