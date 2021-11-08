https://sputnik-georgia.ru/20211108/sbornaya-gruzii-po-futbolu-poteryala-napadayuschego-pered-matchem-so-shvetsiey-261877879.html

Сборная Грузии по футболу потеряла нападающего перед матчем со Швецией

Сборная Грузии по футболу потеряла нападающего перед матчем со Швецией

Микаутадзе, выступающий за "Серен", получил повреждение в матче XIV тура чемпионата Бельгии против "Гента 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T15:16+0400

2021-11-08T15:16+0400

2021-11-08T15:16+0400

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сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий Микаутадзе не сможет помочь своей команде из-за травмы в отборочном матче ЧМ-2022 против Швеции и в товарищеской игре с Узбекистаном, говорится в сообщении на сайте ФФГ.Микаутадзе, выступающий за "Серен", получил повреждение в матче XIV тура чемпионата Бельгии против "Гента" (0:0). О степени повреждения грузинского нападающего не сообщается.Место травмированного Микаутадзе, вызов в национальную сборную получил нападающий азербайджанского клуба "Зиря" Давид Волков. Для 26-летнего форварда это первый вызов в сборную Грузии.После X туров в чемпионате Азербайджана Волков возглавляет список лучших бомбардиров. На счету нападающего восемь забитых голов и три голевые передачи.На матч ЧМ-2022 против Швеции и товарищескую игру против Узбекистана главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль вызвал 25 футболистов. Подготовку к этим двум встречам грузинская команда начнет 8 ноября в Тбилиси на базе "Зестафони".Матч против Швеции станет для сборной Грузии заключительным в нынешнем отборочном цикле. В семи встречах подопечные Вилли Саньоля набрали четыре очка (ничья с Грецией 1:1 и победа над Косово 2:1) и занимают в группе "В" четвертое место.Что касается сборной Швеции, то скандинавы единолично возглавляют группу "В", набрав в шести матчах 15 очков.Матч против Швеции состоится 11 ноября в Батуми и начнется в 21:00 по тбилисскому времени, а товарищеская игра с Узбекистаном пройдет 15 ноября в Гори и начнется в 18:00.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211104/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-futbolu-na-otborochnyy-match-chm-2022-protiv-shvetsii-261795587.html

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