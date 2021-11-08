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Точный прогноз погоды в Тбилиси на 8-14 ноября

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 8-14 ноября

Осень продолжает радовать теплыми солнечными днями, в столице на этой неделе будет преимущественно ясная погода 08.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. На этой неделе в Тбилиси, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно ясная погода. Лишь в среду и четверг настроение жителей и гостей города могут омрачить кратковременные дожди.В понедельник, 8 ноября, в столице преимущественно ясно. Восход солнца в 07:40. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, днем столбик термометра поднимется максимум до 17 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 6 м/с.Закат в Тбилиси в 17:47.Во вторник, 9 ноября, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца в 07:42. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 8 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 17 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 5 м/с.Закат в Тбилиси в 17:46.В среду, 10 ноября, в Тбилиси погода ухудшится, синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду и слабый дождь. Восход солнца в 07:43. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, днем столбик термометра поднимется максимум до 16 градусов тепла. Скорость ветра 16 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:45.В четверг, 11 ноября, в столице Грузии ожидается дождь. Восход солнца в 07:44. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 6 градусов выше нуля. А днем – максимум 9 градусов тепла. Скорость ветра будет 8 м/с.Закат в Тбилиси в 17:44.В пятницу, 12 ноября, в Тбилиси ожидается облачная погода. Восход в 07:45. Минимальная температура воздуха ночью плюс 6 градусов, днем – максимум 9 градусов тепла. Скорость ветра 6 м/сЗакат в Тбилиси будет в 17:43.В субботу, 13 ноября, в Тбилиси погода будет преимущественно ясной. Восход в 07:46. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 6 градусов, а днем температура поднимется максимум до 12 градусов тепла.Закат в Тбилиси в 17:42.В воскресенье, 14 ноября, в столице Грузии утром синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду. Восход солнца в 07:48. Минимальная температура воздуха ночью плюс 6 градусов. Днем столбик термометра поднимется максимум до 13 градусов тепла. Скорость ветра 5 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:41.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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