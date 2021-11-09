https://sputnik-georgia.ru/20211109/brifing-chto-proiskhodit-v-gruzii-i-kak-izbezhat-ocherednogo-politicheskogo-krizisa-261914548.html
Брифинг: Что происходит в Грузии и как избежать очередного политического кризиса
Брифинг: Что происходит в Грузии и как избежать очередного политического кризиса
Брифинг на тему "Что происходит в Грузии и как избежать очередного политического кризиса" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 10... 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T13:56+0400
2021-11-09T13:56+0400
2021-11-09T14:14+0400
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Ситуация в Грузии накалилась после возвращения и ареста экс-президента Михаила Саакашвили и выборов в органы местного самоуправления. Оппозиция объявила выборы сфальсифицированными и начала акции протеста про всей стране.Смогут ли договориться власти и оппозиция? Ожидает ли Грузию очередной политический кризис? Как на ситуацию в стране влияет фактор Саакашвили? На эти и другие актуальные вопросы в ходе брифинга ответит:– политолог, первый посол Грузии в Армении Гигла БАРАМИДЗЕ.Приглашаем представителей СМИ принять участие в брифинге, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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Брифинг: Что происходит в Грузии и как избежать очередного политического кризиса
13:56 09.11.2021 (обновлено: 14:14 09.11.2021)
Брифинг на тему "Что происходит в Грузии и как избежать очередного политического кризиса" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 10 ноября, в 14:00
Ситуация в Грузии накалилась после возвращения и ареста экс-президента Михаила Саакашвили и выборов в органы местного самоуправления. Оппозиция объявила выборы сфальсифицированными и начала акции протеста про всей стране.
Смогут ли договориться власти и оппозиция? Ожидает ли Грузию очередной политический кризис? Как на ситуацию в стране влияет фактор Саакашвили? На эти и другие актуальные вопросы в ходе брифинга ответит:
– политолог, первый посол Грузии в Армении Гигла БАРАМИДЗЕ.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в брифинге, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.
E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия
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