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Брифинг: Что происходит в Грузии и как избежать очередного политического кризиса
Брифинг: Что происходит в Грузии и как избежать очередного политического кризиса
Брифинг на тему "Что происходит в Грузии и как избежать очередного политического кризиса" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 10... 09.11.2021, Sputnik Грузия
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Ситуация в Грузии накалилась после возвращения и ареста экс-президента Михаила Саакашвили и выборов в органы местного самоуправления. Оппозиция объявила выборы сфальсифицированными и начала акции протеста про всей стране.Смогут ли договориться власти и оппозиция? Ожидает ли Грузию очередной политический кризис? Как на ситуацию в стране влияет фактор Саакашвили? На эти и другие актуальные вопросы в ходе брифинга ответит:– политолог, первый посол Грузии в Армении Гигла БАРАМИДЗЕ.Приглашаем представителей СМИ принять участие в брифинге, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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политика, новости, грузия

Брифинг: Что происходит в Грузии и как избежать очередного политического кризиса

13:56 09.11.2021 (обновлено: 14:14 09.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerПлакат "Свободу Саакашвили". Акция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили на площади Свободы 8 ноября 2021 года
Плакат Свободу Саакашвили. Акция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили на площади Свободы 8 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Брифинг на тему "Что происходит в Грузии и как избежать очередного политического кризиса" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 10 ноября, в 14:00
Ситуация в Грузии накалилась после возвращения и ареста экс-президента Михаила Саакашвили и выборов в органы местного самоуправления. Оппозиция объявила выборы сфальсифицированными и начала акции протеста про всей стране.
Смогут ли договориться власти и оппозиция? Ожидает ли Грузию очередной политический кризис? Как на ситуацию в стране влияет фактор Саакашвили? На эти и другие актуальные вопросы в ходе брифинга ответит:
– политолог, первый посол Грузии в Армении Гигла БАРАМИДЗЕ.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в брифинге, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.
Аккредитация СМИ:
E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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