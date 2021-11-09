Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211109/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-9-noyabrya-2021-261869323.html
Какой сегодня церковный праздник: 9 ноября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 9 ноября 2021
По православному церковному календарю 9 ноября отмечают день памяти cвятых Нестора, Капитолины, Еротииды, Марка и других 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T01:00+0400
2021-11-09T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259234668_0:0:1814:1020_1920x0_80_0_0_66669dbebc43ae9b3ad76547b2564c0b.jpg
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Нестор СолунскийПо церковному календарю 9 ноября поминают мученика Нестора Солунского, ученика великомученика Дмитрия Солунского.В Солуни по случаю прибытия императора проходили гладиаторские бои, на которых любимец правителя германец Лий побеждал всех, сбрасывая побежденных с помоста на острые копья.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного &gt;&gt;&gt;Юный Нестор не мог равнодушно смотреть как силач убивает людей. Он пошел в темницу к cвятому Димитрию и попросил благословения на борьбу с Лием. Учитель, благословив Нестора, сказал, что вместе с победой ему предстоит пострадать за Христа.Юноша в неравной схватке, победив силача, сбросил его с помоста на копья. Император разгневался, и узнав, что на битву юношу благословил святой Димитрий, казнил их обоих. Произошло это в 306 году.Святые мученицыПо церковному календарю 9 ноября поминают мучениц Капитолину и Еротииду, пострадавших за веру в IV веке.Происходила Капитолина из богатого и знатного рода. Отпустив рабов на свободу, будущая святая раздала все свое имущество нищим. Ее схватили как христианку и заточили в темницу. Святую деву казнили за отказ отречься и поклониться идолам.Служанку Капитолины Еротииду избили палками за то, что заступаясь за свою госпожу, она бросила камень в правителя. После пыток ее тоже казнили. Произошло это в 304-м.Марк ФиваидскийПо церковному календарю 9 ноября поминают мученика Марка Фиваидского, пострадавшего во время гонения христиан в IV веке.За исповедание христианской веры Марк принял мученическую смерть в Азии после долгих и жестоких пыток. Произошло это в 304 году.ИмениныПо церковному календарю 9 ноября именины отмечают Капитолина, Андрей, Валентин, Марк, Нестор и Сергей.Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259234668_287:0:1676:1042_1920x0_80_0_0_b8d94c1dc2cd0dc270db113356a3fe45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 9 ноября 2021

01:00 09.11.2021
© press-service of George GakhariaМетехская церковь
Метехская церковь - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© press-service of George Gakharia
По православному церковному календарю 9 ноября отмечают день памяти cвятых Нестора, Капитолины, Еротииды, Марка и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Нестор Солунский

По церковному календарю 9 ноября поминают мученика Нестора Солунского, ученика великомученика Дмитрия Солунского.
В Солуни по случаю прибытия императора проходили гладиаторские бои, на которых любимец правителя германец Лий побеждал всех, сбрасывая побежденных с помоста на острые копья.
Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>
Юный Нестор не мог равнодушно смотреть как силач убивает людей. Он пошел в темницу к cвятому Димитрию и попросил благословения на борьбу с Лием. Учитель, благословив Нестора, сказал, что вместе с победой ему предстоит пострадать за Христа.
Юноша в неравной схватке, победив силача, сбросил его с помоста на копья. Император разгневался, и узнав, что на битву юношу благословил святой Димитрий, казнил их обоих. Произошло это в 306 году.

Святые мученицы

По церковному календарю 9 ноября поминают мучениц Капитолину и Еротииду, пострадавших за веру в IV веке.
Происходила Капитолина из богатого и знатного рода. Отпустив рабов на свободу, будущая святая раздала все свое имущество нищим. Ее схватили как христианку и заточили в темницу. Святую деву казнили за отказ отречься и поклониться идолам.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
/
Перейти в фотобанк
Служанку Капитолины Еротииду избили палками за то, что заступаясь за свою госпожу, она бросила камень в правителя. После пыток ее тоже казнили. Произошло это в 304-м.

Марк Фиваидский

По церковному календарю 9 ноября поминают мученика Марка Фиваидского, пострадавшего во время гонения христиан в IV веке.
За исповедание христианской веры Марк принял мученическую смерть в Азии после долгих и жестоких пыток. Произошло это в 304 году.

Именины

По церковному календарю 9 ноября именины отмечают Капитолина, Андрей, Валентин, Марк, Нестор и Сергей.
Материал подготовлен на основе открытых источников
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:24Пикетирование госведомств "Нацдвижением" с требованием освободить Саакашвили - видео
00:18Омбудсмен сделала первый комментарий после посещения Саакашвили в тюремной больнице
00:10Генинспекция начала расследование действий Саакашвили в тюремной клинике
ВчераДва землетрясения произошли в Грузии в 58 километрах от Тбилиси
ВчераМИД Украины передал МИД Грузии ноту из-за перевода Саакашвили в тюремную больницу
ВчераМинистр: Саакашвили нанес физическое и словесное оскорбление сотрудникам тюрьмы
ВчераОппозиция окружает здание правительства Грузии
ВчераМать Саакашвили требует от властей информации о местонахождении ее сына
ВчераМинистр объяснил, почему Саакашвили перевезли в тюремную больницу
ВчераВ центре Тбилиси началась масштабная акция протеста
ВчераАстероид размером с Эйфелеву башню
ВчераВодомет и медоборудование – ситуация у тюремной больницы, куда доставили Саакашвили
ВчераКоллекционную монету "Евробаскет 2022" можно будет заказать заранее
ВчераВ Грузии стартовали командно-штабные учения "Дидгори 2021" - видео
ВчераСаакашвили госпитализировали в тюремную больницу
ВчераРасход электроэнергии населения Грузии будут считать "умные счетчики"
ВчераГрузинская теннисистка установила личный рекорд в рейтинге WTA
ВчераВрач советует голодающему депутату лечь в больницу
ВчераСаакашвили вывезли из тюрьмы, сообщила мать экс-президента
ВчераПарламент Грузии усиливает меры безопасности в преддверии акции оппозиции