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Новое место для протестов
Новое место для протестов
Сторонники "Единого Нацдвижения" теперь регулярно проводят акции протеста у зданий исправительных учреждений, где содержится Михаил Саакашвили. 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T09:32+0400
2021-11-09T09:32+0400
2021-11-09T09:54+0400
карикатуры
мультимедиа
возвращение и арест саакашвили
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Арестованного в Грузии Михаила Саакашвили вначале доставили в Руставскую тюрьму номер 12. Там он объявил голодовку. С тех пор прошло 39 дней. Его сторонники, требующие освобождения третьего президента Грузии, практически ежедневно стали проводить у тюрьмы акции протеста. В понедельник Михаил Саакашвили был переведен в Глданскую тюрьму номер 18, в тюремную больницу. Минюст Грузии заявил, что это сделано, исходя из состояния его здоровья. Сторонники Саакашвили, в том числе и глава "Мтавари Архи" Ника Гварамия, сразу прибыли и к Глданской тюрьме. Там же были сосредоточены подразделения спецназа и усилена охрана. Однако обошлось без серьезных инцидентов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
карикатуры, инфографика, мультимедиа, возвращение и арест саакашвили
Новое место для протестов
09:32 09.11.2021 (обновлено: 09:54 09.11.2021)
Сторонники "Единого Нацдвижения" теперь регулярно проводят акции протеста у зданий исправительных учреждений, где содержится Михаил Саакашвили.
Арестованного в Грузии Михаила Саакашвили вначале доставили в Руставскую тюрьму номер 12. Там он объявил голодовку. С тех пор прошло 39 дней. Его сторонники, требующие освобождения третьего президента Грузии, практически ежедневно стали проводить у тюрьмы акции протеста.
В понедельник Михаил Саакашвили был переведен в Глданскую тюрьму номер 18, в тюремную больницу. Минюст Грузии заявил, что это сделано, исходя из состояния его здоровья. Сторонники Саакашвили, в том числе и глава "Мтавари Архи" Ника Гварамия, сразу прибыли и к Глданской тюрьме. Там же были сосредоточены подразделения спецназа и усилена охрана. Однако обошлось без серьезных инцидентов.