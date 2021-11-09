https://sputnik-georgia.ru/20211109/novoe-mesto-dlya-protestov-261902898.html

Новое место для протестов

Новое место для протестов

Сторонники "Единого Нацдвижения" теперь регулярно проводят акции протеста у зданий исправительных учреждений, где содержится Михаил Саакашвили. 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T09:32+0400

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карикатуры

мультимедиа

возвращение и арест саакашвили

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Арестованного в Грузии Михаила Саакашвили вначале доставили в Руставскую тюрьму номер 12. Там он объявил голодовку. С тех пор прошло 39 дней. Его сторонники, требующие освобождения третьего президента Грузии, практически ежедневно стали проводить у тюрьмы акции протеста. В понедельник Михаил Саакашвили был переведен в Глданскую тюрьму номер 18, в тюремную больницу. Минюст Грузии заявил, что это сделано, исходя из состояния его здоровья. Сторонники Саакашвили, в том числе и глава "Мтавари Архи" Ника Гварамия, сразу прибыли и к Глданской тюрьме. Там же были сосредоточены подразделения спецназа и усилена охрана. Однако обошлось без серьезных инцидентов.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

карикатуры, инфографика, мультимедиа, возвращение и арест саакашвили