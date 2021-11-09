Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211109/novoe-mesto-dlya-protestov-261902898.html
Новое место для протестов
Новое место для протестов
Сторонники "Единого Нацдвижения" теперь регулярно проводят акции протеста у зданий исправительных учреждений, где содержится Михаил Саакашвили. 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T09:32+0400
2021-11-09T09:54+0400
карикатуры
мультимедиа
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/09/261902646_0:136:1281:856_1920x0_80_0_0_b80f9a75aa348b0bceaa26384e2551c7.jpg
Арестованного в Грузии Михаила Саакашвили вначале доставили в Руставскую тюрьму номер 12. Там он объявил голодовку. С тех пор прошло 39 дней. Его сторонники, требующие освобождения третьего президента Грузии, практически ежедневно стали проводить у тюрьмы акции протеста. В понедельник Михаил Саакашвили был переведен в Глданскую тюрьму номер 18, в тюремную больницу. Минюст Грузии заявил, что это сделано, исходя из состояния его здоровья. Сторонники Саакашвили, в том числе и глава "Мтавари Архи" Ника Гварамия, сразу прибыли и к Глданской тюрьме. Там же были сосредоточены подразделения спецназа и усилена охрана. Однако обошлось без серьезных инцидентов.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/09/261902646_0:0:1141:856_1920x0_80_0_0_93761ffb89ecdf132a421c23b3b06855.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
карикатуры, инфографика, мультимедиа, возвращение и арест саакашвили

Новое место для протестов

09:32 09.11.2021 (обновлено: 09:54 09.11.2021)
Сторонники "Единого Нацдвижения" теперь регулярно проводят акции протеста у зданий исправительных учреждений, где содержится Михаил Саакашвили.
Арестованного в Грузии Михаила Саакашвили вначале доставили в Руставскую тюрьму номер 12. Там он объявил голодовку. С тех пор прошло 39 дней. Его сторонники, требующие освобождения третьего президента Грузии, практически ежедневно стали проводить у тюрьмы акции протеста.
Протесты у тюрьмы - Sputnik Грузия
В понедельник Михаил Саакашвили был переведен в Глданскую тюрьму номер 18, в тюремную больницу. Минюст Грузии заявил, что это сделано, исходя из состояния его здоровья. Сторонники Саакашвили, в том числе и глава "Мтавари Архи" Ника Гварамия, сразу прибыли и к Глданской тюрьме. Там же были сосредоточены подразделения спецназа и усилена охрана. Однако обошлось без серьезных инцидентов.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:20Курс лари на вторник – 3,1622 GEL/$1
09:01Число посетивших Грузию иностранцев выросло в четыре раза в октябре
08:31В расписании авиасообщений России появилось девять новых направлений
08:02В Грузии за брошенных на произвол судьбы животных может быть установлен штраф
07:32В Боржомском ущелье продолжается восстановление лесов
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
00:24Пикетирование госведомств "Нацдвижением" с требованием освободить Саакашвили - видео
00:18Омбудсмен сделала первый комментарий после посещения Саакашвили в тюремной больнице
00:10Генинспекция начала расследование действий Саакашвили в тюремной клинике
ВчераДва землетрясения произошли в Грузии в 58 километрах от Тбилиси
ВчераМИД Украины передал МИД Грузии ноту из-за перевода Саакашвили в тюремную больницу
ВчераМинистр: Саакашвили нанес физическое и словесное оскорбление сотрудникам тюрьмы
ВчераОппозиция окружает здание правительства Грузии
ВчераМать Саакашвили требует от властей информации о местонахождении ее сына
ВчераМинистр объяснил, почему Саакашвили перевезли в тюремную больницу
ВчераВ центре Тбилиси началась масштабная акция протеста
ВчераАстероид размером с Эйфелеву башню
ВчераВодомет и медоборудование – ситуация у тюремной больницы, куда доставили Саакашвили
ВчераКоллекционную монету "Евробаскет 2022" можно будет заказать заранее
ВчераВ Грузии стартовали командно-штабные учения "Дидгори 2021" - видео