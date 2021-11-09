https://sputnik-georgia.ru/20211109/stali-izvestny-produkty-sposobnye-protivostoyat-koronavirusu-261905032.html
Стали известны продукты, способные противостоять коронавирусу
Стали известны продукты, способные противостоять коронавирусу
Богатые этими элементами продукты способны обеспечить противовоспалительную защиту COVID-19, утверждает медик 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T10:44+0400
2021-11-09T10:44+0400
2021-11-09T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Люди должны ввести в пищу больше животных и нерафинированных растительных жиров, которые являются неотъемлемой частью питания во время пандемии коронавируса. Об этом заявила профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева. По мнению врача, богатые ими продукты способны обеспечить противовоспалительную защиту. К примеру, Королева порекомендовала включить в рацион масло гхи – его следует употреблять по 1,5-2 чайные ложки в день."Куриное или перепелиное яйцо на завтрак – хороший источник жирорастворимых витаминов А, Д и Е, столь необходимых для иммунной защиты", – рассказала Королева "Российской газете".При этом день можно начать с кусочка сала, а в течение дня поесть орехи и семена. "Важно не жарить орехи и семена – в этом случае жиры окисляются", – отметила медик.Рыба северных морей, оливковое масло, масло проросшей пшеницы, авокадо и арганового дерева – эти продукты также отличная защита от вирусов, подчеркнула врач.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, в мире, здоровье, продукты питания, коронавирус covid-19
Стали известны продукты, способные противостоять коронавирусу
Богатые этими элементами продукты способны обеспечить противовоспалительную защиту COVID-19, утверждает медик
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Люди должны ввести в пищу больше животных и нерафинированных растительных жиров, которые являются неотъемлемой частью питания во время пандемии коронавируса. Об этом заявила профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
По мнению врача, богатые ими продукты способны обеспечить противовоспалительную защиту. К примеру, Королева порекомендовала включить в рацион масло гхи – его следует употреблять по 1,5-2 чайные ложки в день.
"Куриное или перепелиное яйцо на завтрак – хороший источник жирорастворимых витаминов А, Д и Е, столь необходимых для иммунной защиты", – рассказала Королева "Российской газете
".
При этом день можно начать с кусочка сала, а в течение дня поесть орехи и семена. "Важно не жарить орехи и семена – в этом случае жиры окисляются", – отметила медик.
Рыба северных морей, оливковое масло, масло проросшей пшеницы, авокадо и арганового дерева – эти продукты также отличная защита от вирусов, подчеркнула врач.
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