https://sputnik-georgia.ru/20211109/storonniki-saakashvili-protestuyut-u-zdaniya-minyusta-v-tbilisi-261907078.html

Сторонники Саакашвили протестуют у здания Минюста в Тбилиси

Сторонники Саакашвили протестуют у здания Минюста в Тбилиси

Демонстранты требуют освобождения Саакашвили и назначения досрочных выборов в парламент 09.11.2021, Sputnik Грузия

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михаил саакашвили

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акции протеста

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Несколько сотен сторонников самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) проводят акцию протеста у здания Минюста в Тбилиси, сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий.Главные требования протестующих - освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, его перевод в гражданскую клинику, а также назначение досрочных внеочередных выборов.Демонстранты, в том числе председатель ЕНД Ника Мелиа, переместились к министерству юстицию со стороны правительственной администрации, где протестовали всю ночь.Лидеры оппозиции также требуют встречи с министром юстиции Рати Брегадзе, чтобы лично от него услышать объяснения в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу.У входа в министерство стянуты дополнительные силы полиции.Накануне вечером Саакашвили перевели из руставской тюрьмы №12 в исправительное учреждение №18 в Глдани, в тюремную больницу на окраине Тбилиси. Глава Минюста объяснил это заботой о состоянии здоровья экс-президента, который объявил голодовку 40 дней назад. Оппозиция, которая настаивала на переводе Саакашвили в гражданскую больницу, считает его перевод в тюремную больницу незаконным и планирует ежедневно проводить акции протеста.Накануне часть протестующих осталась на площади Свободы в центре Тбилиси на всю ночь, другие - двинулись к зданию правительственной администрации. Вскоре ситуация на акции обострилась. Полиция не дала депутату парламента Левану Хабеишвили сделать надпись, лидеры Нацдвижения начали убеждать полицейских отойти. Началась словесная перепалка, после чего полиция стала оттеснять протестующих от здания. С утра участники протестного движения собрались на новой локации - у здания Минюста.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, акция, акции протеста, возвращение и арест саакашвили