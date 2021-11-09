Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211109/storonniki-saakashvili-protestuyut-u-zdaniya-minyusta-v-tbilisi-261907078.html
Сторонники Саакашвили протестуют у здания Минюста в Тбилиси
Сторонники Саакашвили протестуют у здания Минюста в Тбилиси
Демонстранты требуют освобождения Саакашвили и назначения досрочных выборов в парламент 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T11:26+0400
2021-11-09T11:27+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
единое нацдвижение
акция
акции протеста
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/09/261905844_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_acaf3c23a5c95a8b444f8c3209ebf29a.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Несколько сотен сторонников самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) проводят акцию протеста у здания Минюста в Тбилиси, сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий.Главные требования протестующих - освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, его перевод в гражданскую клинику, а также назначение досрочных внеочередных выборов.Демонстранты, в том числе председатель ЕНД Ника Мелиа, переместились к министерству юстицию со стороны правительственной администрации, где протестовали всю ночь.Лидеры оппозиции также требуют встречи с министром юстиции Рати Брегадзе, чтобы лично от него услышать объяснения в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу.У входа в министерство стянуты дополнительные силы полиции.Накануне вечером Саакашвили перевели из руставской тюрьмы №12 в исправительное учреждение №18 в Глдани, в тюремную больницу на окраине Тбилиси. Глава Минюста объяснил это заботой о состоянии здоровья экс-президента, который объявил голодовку 40 дней назад. Оппозиция, которая настаивала на переводе Саакашвили в гражданскую больницу, считает его перевод в тюремную больницу незаконным и планирует ежедневно проводить акции протеста.Накануне часть протестующих осталась на площади Свободы в центре Тбилиси на всю ночь, другие - двинулись к зданию правительственной администрации. Вскоре ситуация на акции обострилась. Полиция не дала депутату парламента Левану Хабеишвили сделать надпись, лидеры Нацдвижения начали убеждать полицейских отойти. Началась словесная перепалка, после чего полиция стала оттеснять протестующих от здания. С утра участники протестного движения собрались на новой локации - у здания Минюста.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/09/261905844_98:0:1234:852_1920x0_80_0_0_094d03914c77f80fd83cfdbbcd83fba9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, акция, акции протеста, возвращение и арест саакашвили

Сторонники Саакашвили протестуют у здания Минюста в Тбилиси

11:26 09.11.2021 (обновлено: 11:27 09.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНика Мелия. Акция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили у здания Министерства юстиции 9 ноября 2021 года
Ника Мелия. Акция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили у здания Министерства юстиции 9 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Демонстранты требуют освобождения Саакашвили и назначения досрочных выборов в парламент
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Несколько сотен сторонников самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) проводят акцию протеста у здания Минюста в Тбилиси, сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий.
Главные требования протестующих - освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, его перевод в гражданскую клинику, а также назначение досрочных внеочередных выборов.
Демонстранты, в том числе председатель ЕНД Ника Мелиа, переместились к министерству юстицию со стороны правительственной администрации, где протестовали всю ночь.

"Ежедневно акции будут проходить на разных локациях, у разных министерств. Движение, движение - до тех пор пока не будет обеспечена безопасность Михаила Саакашвили", - заявил председатель ЕНД Ника Мелия.

Лидеры оппозиции также требуют встречи с министром юстиции Рати Брегадзе, чтобы лично от него услышать объяснения в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу.
У входа в министерство стянуты дополнительные силы полиции.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliПолицейский кордон. Акция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили у здания Министерства юстиции 9 ноября 2021 года
Полицейский кордон. Акция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили у здания Министерства юстиции 9 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
Полицейский кордон. Акция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили у здания Министерства юстиции 9 ноября 2021 года
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Накануне вечером Саакашвили перевели из руставской тюрьмы №12 в исправительное учреждение №18 в Глдани, в тюремную больницу на окраине Тбилиси. Глава Минюста объяснил это заботой о состоянии здоровья экс-президента, который объявил голодовку 40 дней назад.
Оппозиция, которая настаивала на переводе Саакашвили в гражданскую больницу, считает его перевод в тюремную больницу незаконным и планирует ежедневно проводить акции протеста.
Накануне часть протестующих осталась на площади Свободы в центре Тбилиси на всю ночь, другие - двинулись к зданию правительственной администрации. Вскоре ситуация на акции обострилась. Полиция не дала депутату парламента Левану Хабеишвили сделать надпись, лидеры Нацдвижения начали убеждать полицейских отойти. Началась словесная перепалка, после чего полиция стала оттеснять протестующих от здания. С утра участники протестного движения собрались на новой локации - у здания Минюста.

Читайте также:

Адвокаты Саакашвили опасаются за безопасность экс-президента
Оппозиция дала властям Грузии 24 часа на перевод Саакашвили в гражданскую клинику
Саакашвили во время голодовки начал принимать пищевые добавки – администрация тюрем
В Киеве объяснили, почему не рассматривают вопрос экстрадиции Саакашвили
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:07"Я не собираюсь умирать" – голодающий депутат Грузии рассказала, когда примет медпомощь
12:51Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи со смертью писателя Гелы Чарквиани
12:34Президент Грузии отправилась на Кипр: программа визита
11:58Капитан сборной Грузии по регби: матч против Франции для нас принципиальный
11:43Ковид-статистика Грузии: эпидситуация в регионах ухудшается
11:26Сторонники Саакашвили протестуют у здания Минюста в Тбилиси
11:25Скончался писатель и дипломат Гела Чарквиани
11:12Сборная Грузии по футболу начала подготовку к отборочному матчу ЧМ-2022 против Швеции
10:59Саакашвили отказался от медицинской помощи в тюремной больнице
10:52Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 6 021
10:44Стали известны продукты, способные противостоять коронавирусу
10:18В Тбилиси начали устанавливать новогоднюю иллюминацию
09:20Курс лари на вторник – 3,1622 GEL/$1
09:01Число посетивших Грузию иностранцев выросло в четыре раза в октябре
08:31В расписании авиасообщений России появилось девять новых направлений
08:02В Грузии за брошенных на произвол судьбы животных может быть установлен штраф
07:32В Боржомском ущелье продолжается восстановление лесов
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
00:24Пикетирование госведомств "Нацдвижением" с требованием освободить Саакашвили - видео
00:18Омбудсмен сделала первый комментарий после посещения Саакашвили в тюремной больнице