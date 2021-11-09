Сторонники Саакашвили протестуют у здания Минюста в Тбилиси
11:26 09.11.2021 (обновлено: 11:27 09.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНика Мелия. Акция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили у здания Министерства юстиции 9 ноября 2021 года
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Демонстранты требуют освобождения Саакашвили и назначения досрочных выборов в парламент
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Несколько сотен сторонников самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) проводят акцию протеста у здания Минюста в Тбилиси, сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий.
Главные требования протестующих - освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, его перевод в гражданскую клинику, а также назначение досрочных внеочередных выборов.
Демонстранты, в том числе председатель ЕНД Ника Мелиа, переместились к министерству юстицию со стороны правительственной администрации, где протестовали всю ночь.
"Ежедневно акции будут проходить на разных локациях, у разных министерств. Движение, движение - до тех пор пока не будет обеспечена безопасность Михаила Саакашвили", - заявил председатель ЕНД Ника Мелия.
Лидеры оппозиции также требуют встречи с министром юстиции Рати Брегадзе, чтобы лично от него услышать объяснения в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу.
У входа в министерство стянуты дополнительные силы полиции.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliПолицейский кордон. Акция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили у здания Министерства юстиции 9 ноября 2021 года
Полицейский кордон. Акция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили у здания Министерства юстиции 9 ноября 2021 года
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Накануне вечером Саакашвили перевели из руставской тюрьмы №12 в исправительное учреждение №18 в Глдани, в тюремную больницу на окраине Тбилиси. Глава Минюста объяснил это заботой о состоянии здоровья экс-президента, который объявил голодовку 40 дней назад.
Оппозиция, которая настаивала на переводе Саакашвили в гражданскую больницу, считает его перевод в тюремную больницу незаконным и планирует ежедневно проводить акции протеста.
Накануне часть протестующих осталась на площади Свободы в центре Тбилиси на всю ночь, другие - двинулись к зданию правительственной администрации. Вскоре ситуация на акции обострилась. Полиция не дала депутату парламента Левану Хабеишвили сделать надпись, лидеры Нацдвижения начали убеждать полицейских отойти. Началась словесная перепалка, после чего полиция стала оттеснять протестующих от здания. С утра участники протестного движения собрались на новой локации - у здания Минюста.
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