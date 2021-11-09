https://sputnik-georgia.ru/20211109/v-raspisanii-aviasoobscheniy-rossii-poyavilos-devyat-novykh-napravleniy-261901475.html

В расписании авиасообщений России появилось девять новых направлений

В расписании авиасообщений России появилось девять новых направлений

Из российских аэропортов с 9 ноября можно будет летать на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и Таиланд 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T08:31+0400

2021-11-09T08:31+0400

2021-11-09T08:31+0400

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авиасообщение

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами с 9 ноября, сообщает РИА Новости. Регулярные рейсы, прерванные из-за пандемии коронавируса, возобновляются с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом.На Багамы можно летать рейсами Москва-Нассау дважды в неделю. В Иран — по маршрутам Москва-Тегеран (три рейса в неделю) и Сочи-Тегеран (один в неделю).Авиасообщение с Нидерландами возобновилось по направлениям Москва-Амстердам (семь рейсов в неделю), Москва-Эйндховен (два рейса в неделю), Санкт-Петербург - Амстердам, Жуковский-Амстердам, Екатеринбург-Амстердам, Калининград-Амстердам и Сочи-Амстердам (по два в неделю).Авиасообщение с Норвегией восстановилось по маршрутам Санкт-Петербург - Берген и Санкт-Петербург - Осло (по два рейса в неделю), с Оманом — по направлению Москва-Маскат (два в неделю), со Словенией — по маршруту Москва-Любляна (три в неделю). В Тунис можно улететь рейсами Москва-Монастир (семь рейсов в неделю), Санкт-Петербург - Монастир (два в неделю) и из российских аэропортов, из которых возобновлены международные полеты, в Монастир (два рейса в неделю на каждом маршруте).Также открылось авиасообщение со Швецией по маршрутам Санкт-Петербург - Стокгольм и Санкт-Петербург - Гетеборг, два рейса в неделю на каждом маршруте. Летать в Таиланд можно по направлениям Москва-Бангкок и Москва-Пхукет с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте. Из аэропортов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, можно выполнять по одному рейсу в неделю в Бангкок и Пхукет.Также с 9 ноября Россия сняла ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами и увеличила число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией и Францией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, в мире, авиасообщение