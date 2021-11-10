Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211110/eksport-funduka-prines-gruzii-bolee-56-mln-dollarov-261913976.html
Экспорт фундука принес Грузии более 56 млн долларов
Экспорт фундука принес Грузии более 56 млн долларов
В этом году урожай фундука высокого качества – предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T07:31+0400
2021-11-10T07:31+0400
экономика
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24638/83/246388348_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_a052a0bc4b41887c5b8a475895879f3e.jpg
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Грузия с 1 августа экспортировала 12,4 тысячи тонн фундука на сумму 56,4 миллиона долларов США, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.Объем экспорта фундука за отчетный период увеличился на 3,5 тысячи тонн (39%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2020/2021 годов, а стоимость экспорта выросла на 7 миллионов долларов (14%).По информации ведомства, грузинский фундук в основном отправляется на экспорт в страны Европы, а также в соседние государства.ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука:Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа. Первыми собирать урожай традиционно начали регионы Самегрело и Гурия на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.По информации ведомства, в этом году урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года, в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней, производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24638/83/246388348_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_585ff81397df6a53d96d1cad81554242.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия

Экспорт фундука принес Грузии более 56 млн долларов

07:31 10.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliПроизводство фундука в Грузии
Производство фундука в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
В этом году урожай фундука высокого качества – предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Грузия с 1 августа экспортировала 12,4 тысячи тонн фундука на сумму 56,4 миллиона долларов США, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.
Объем экспорта фундука за отчетный период увеличился на 3,5 тысячи тонн (39%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2020/2021 годов, а стоимость экспорта выросла на 7 миллионов долларов (14%).
По информации ведомства, грузинский фундук в основном отправляется на экспорт в страны Европы, а также в соседние государства.
ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука:
Италия – 12 383 тонны
Германия – 2 090 тонн
Армения – 719 тонн
Китай – 578 тонн
Испания – 402 тонны
Чехия – 401 тонна
Польша – 311 тонн
Украина – 236 тонн
Литва – 218 тонн
Россия – 211 тонн.
Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа. Первыми собирать урожай традиционно начали регионы Самегрело и Гурия на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.
По информации ведомства, в этом году урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.
В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года, в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней, производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.
Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:32"Раздайте этим людям оружие вместо бюллетеней, и они перестреляют друг друга!"
09:20Курс лари на среду – 3,1571 GEL/$1
09:01Тысячи беженцев разбили лагерь на белорусско-польской границе – видео
09:01Как выполняется госбюджет Грузии на 2021 год: отчет Минфина за девять месяцев
08:47"Нацдвижение" перекрыло дорогу у здания парламента Грузии – видео
08:31Путин и Байден могут встретиться в начале следующего года, пишут СМИ
08:02В России призвали сделать вакцинацию от коронавируса обязательной
07:31Экспорт фундука принес Грузии более 56 млн долларов
07:01Как иностранцу получить "зеленый паспорт" в Грузии
ВчераПосол Украины получил информацию о Саакашвили от замглавы МИД Грузии
ВчераОмбудсмен Украины: посол Грузии в Киеве отказался от встречи
ВчераКак Пекин готовится к Олимпийским играм 2022 - фото
ВчераСледователю службы госинспектора Грузии не удалось опросить Саакашвили
ВчераПосла Грузии в Киеве вызвали в МИД Украины из-за ситуации с Саакашвили
ВчераАнтимонопольная служба Грузии выступает за реформу рынка лекарств страны
ВчераБизнес-ассоциация Грузии поддержала введение "зеленых паспортов"
ВчераМатч между сборными Грузии и Швеции рассудит арбитр из Нидерландов
ВчераПеревести Саакашвили в гражданскую клинику просит группа врачей - видео
ВчераГрузия в Рейтинге военной мощи
ВчераГруппа врачей просит перевести Саакашвили в гражданскую клинику