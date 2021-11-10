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"Географический диктант" в Тбилиси: как и где принять участие?
"Географический диктант" в Тбилиси: как и где принять участие?
Цель проекта – популяризация географических знаний и повышение интереса населения к географии 10.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Жители Грузии смогут проверить свои знания по географии, приняв участие в международной образовательной акции "Географический диктант" – она пройдет в Тбилиси 14 ноября, сообщили Sputnik Грузия в Международном культурно-просветительском союзе "Русский клуб"."Очень неожиданно и приятно" – грузинские каникулы потомка великого Пушкина &gt;&gt;&gt;"Географический диктант" – масштабная образовательная акция, инициатором которой является Президент РФ Владимир Путин. Проводится Русским географическим обществом (основано в 1845 году) уже в cедьмой раз. Цель проекта – популяризация географических знаний и повышение интереса населения к географии.Диктант будет проходить в трех форматах – очном, дистанционном и онлайн, на официальном сайте проекта. Результаты начнут опубликовывать с 6 декабря 2021 года.Географический диктант проходит ежегодно с 2015 года. Участники анонимно отвечают на вопросы по географии России. Оценка уровня географической грамотности не является главной задачей акции. Она носит просветительский характер и нацелена на популяризацию географических знаний, а также повышение интереса к науке и национальному наследию. За шесть лет в проекте приняли участие почти 1,8 миллиона человек. В 2017 году Диктант впервые стал международным – его написали в 25 странах мира. В 2020 году число стран-участниц, включая Россию, достигло 110.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, россия, новости, в мире, грузия

"Географический диктант" в Тбилиси: как и где принять участие?

15:08 10.11.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliСтарый Тбилиси - вид на район Калаубани и Мейдан (площадь Вахтанга Горгасали)
Старый Тбилиси - вид на район Калаубани и Мейдан (площадь Вахтанга Горгасали) - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Цель проекта – популяризация географических знаний и повышение интереса населения к географии
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Жители Грузии смогут проверить свои знания по географии, приняв участие в международной образовательной акции "Географический диктант" – она пройдет в Тбилиси 14 ноября, сообщили Sputnik Грузия в Международном культурно-просветительском союзе "Русский клуб".
"Очень неожиданно и приятно" – грузинские каникулы потомка великого Пушкина >>>
"Географический диктант" – масштабная образовательная акция, инициатором которой является Президент РФ Владимир Путин. Проводится Русским географическим обществом (основано в 1845 году) уже в cедьмой раз. Цель проекта – популяризация географических знаний и повышение интереса населения к географии.

"Всех желающих принять участие ждем в 11:45 на Площади Свободы у гостиницы "Цитадин". Акция начинается в 12 часов", – отмечают в "Русском клубе".

Диктант будет проходить в трех форматах – очном, дистанционном и онлайн, на официальном сайте проекта. Результаты начнут опубликовывать с 6 декабря 2021 года.
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Географический диктант проходит ежегодно с 2015 года. Участники анонимно отвечают на вопросы по географии России. Оценка уровня географической грамотности не является главной задачей акции. Она носит просветительский характер и нацелена на популяризацию географических знаний, а также повышение интереса к науке и национальному наследию. За шесть лет в проекте приняли участие почти 1,8 миллиона человек. В 2017 году Диктант впервые стал международным – его написали в 25 странах мира. В 2020 году число стран-участниц, включая Россию, достигло 110.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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