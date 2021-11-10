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Инопланетное вторжение: как о прорывном исследовании ученого из Грузии заговорил весь мир

Инопланетное вторжение: как о прорывном исследовании ученого из Грузии заговорил весь мир

Грузинский астрофизик, профессор Тбилисского Свободного университета Заза Османов вновь заставил о себе говорить. Сегодня научный мир взбудоражило новое... 10.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-10T12:01+0400

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Во Всемирный день науки за мир и развитие, который отмечается ежегодно 10 ноября, Sputnik Грузия поговорил с одним из самых интересных грузинских астрофизиков Зазой Османовым и подробно узнал о последнем исследовании ученого.Заза Османов из Тбилисского Свободного университета рассчитал, что самореплицирующиеся, то есть самокопирующиеся микроскопические зонды фон Неймана, которые гипотетически могут быть построены высокоразвитыми цивилизациями, могут наблюдаться как раз в центре радиодиапазона, на котором будет работать гигантский китайский радиотелескоп FAST.Радиотелескоп FAST был установлен в 2016 году в южной китайской провинции Гуйчжоу. Сейчас это крупнейший в мире радиотелескоп с рекордной 500-метровой апертурой (оптикой). Ученый утверждает, что с его помощью можно будет обнаружить как галактические, так и внегалактические самовоспроизводящиеся зонды с высокой достоверностью и, главное, с больших расстояний. То есть, по мнению грузинского ученого, новый китайский радиотелескоп FAST может засечь в радиодиапазоне движение так называемых зондов фон Неймана – это гипотетические микроскопические самовоспроизводящиеся машины, которые теоретически могут рассылаться внеземными цивилизациями для освоения ресурсов чужих звездных систем. Сам американский математик и физик венгерского происхождения Джон фон Нейман называл их "универсальными сборщиками"."В своей работе я представил свою идею того, как найти оптимальный размер этих зондов, чтобы за кратчайшее время исследовать определенную часть Космоса, – рассказывает астрофизик. – Оказалось, что эти размеры должны быть довольно маленькими, если мы хотим максимально быстро освоить какую-нибудь область нашей Вселенной: начиная от микрометров, заканчивая – максимум до миллиметра".Как объясняет Заза Османов, зонды могут лететь в космосе на довольно высоких скоростях и при движении собирать материал. Теоретически такие "корабли" могут быть посланы в соседнюю звездную систему для добычи полезных ископаемых, благодаря чему будут создавать свои точные копии.Что же касается цивилизаций, грузинский астрофизик берет за основу шкалу Кардашева, согласно которой технологические уровни, достигаемые той или иной развитой цивилизацией, отличаются друг от друга в соответствии с доступной им энергией. Эта шкала была предложена советским радиоастрономом Николаем Кардашевым в статье "Передача информации внеземными цивилизациями", опубликованной в "Астрономическом журнале" в 1964 году.По Кардашеву, цивилизации проходят разные этапы в своем развитии. В частности, уровень I, уровень II и уровень III соответствуют использованию энергии, падающей на планету от звезды, вырабатываемой всей звездой или галактикой. Сейчас принято считать, что наша человеческая цивилизация получает около 0,75 балла по шкале Кардашева. То есть учитывая довольно маленький промежуток времени, которое человечество отдало развитию технологической цивилизации на Земле, есть достаточно большой шанс того, что некая древняя цивилизация уже достигла более высоких уровней своего развития.Так Османов выяснил, что FAST потенциально может обнаруживать самовоспроизводящийся рой роботов как для цивилизаций типа II, так и для цивилизаций типа III.В частности, грузинский астрофизик считает, что в зависимости от уровня развития инопланетной цивилизации, такие зонды могут быть обнаружены либо в пределах 16 тысяч световых лет в Млечном Пути, либо даже в соседних галактиках. Возникает вопрос: как китайский радиотелескоп FAST может определить эти зонды?"Вся идея зондов – это собирать материю во время полета, – объясняет Заза Османов. – Когда зонд летит со скоростью как минимум одна сотая скорости света, атомы водорода ионизируется, то есть становятся заряженными частицами. Далее заряженные частицы начинают ускоряться и излучают. И, как оказалось, что излучают они в широком диапазоне – начиная от радиоволн до рентгеновского излучения. А этот телескоп как раз специализирован на радионаблюдении. То есть он может улавливать эти радиоволны, исходящие из зондов фон Неймана".Есть тут и один интересный момент. По словам астрофизика из Грузии, эти зонды излучают очень своеобразные радиоволны со странной характеристикой."Спектральная картина у радиоволн, излучаемых этими зондами, очень своеобразная и не похожа ни на одну спектральную картину, которую излучают обычные астрофизические объекты. Поэтому их будет довольно легко идентифицировать. Эта и есть та основная причина, по которой моя статья стала популярна. В принципе я указал на способ идентификации внеземных зондов".При этом китайский телескоп сможет действовать только как система раннего предупреждения. Однако бороться с зондами придется как-то иначе, если вообще придется.Подробнее о последнем исследовании грузинского астрофизика Зазы Османова научный мир вскоре узнает из статьи, которая будет опубликована в сербском астрономическом онлайн-журнале Serbian Astronomical Journal.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20191029/Otkrytie-astrofizika-iz-Gruzii-vzbudorazhilo-nauchnyy-mir--kak-nayti-zhizn-vne-Zemli-246865529.html

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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